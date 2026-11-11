黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

輝達執行長黃仁勳（圖右）爆婚外情，且外遇對象疑似中國女間諜，下台壓力日增。分析師懷疑黃仁勳和輝達正陷入可能為他下台鋪路的「政治氛圍」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與疑似間諜風波，少數看空分析師認為背後可能有政治運作，且若因此逼退黃仁勳，對輝達與利害關係人都可能是錯誤。

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 爆婚外情，且外遇對象疑似中國女間諜，下台壓力日增。華爾街一位半導體分析師拋出陰謀論，揣測此事件幕後是一場針對黃仁勳的政治陰謀，他雖看空輝達股票，但認為此刻逼退黃仁勳「對人人都將是錯誤」。

MarketWatch報導，目前追蹤輝達公司的華爾街分析師有73人，其中只有一人膽敢建議「賣出」這支人工智慧（AI）明星股。此人就是Seaport Research半導體分析師高德堡（Jay Goldberg）。他表示，倘若這起醜聞最終迫使黃仁勳卸下輝達執行長職務，「對每一個利害關係人都是錯誤」。

高德堡在致客戶報中說，在黃仁勳與中國的關係遭到放大檢視之際，「一場有組織的政治運作」正針對黃仁勳而來，矛頭對準這位AI產業極其重要公司的執行長。

他指出，時機頗令人玩味。媒體披露黃仁勳成為中國間諜運作的目標，這名疑似間諜是新加坡雲端服務供應商Megaspeed前主管黃樂（Alice Huange）。紐約時報10月底刊出報導後，黃仁勳如今承認與黃女有婚外情，而美國情治單位據說認為此女是中國間諜。輝達已對黃仁勳淪為外國間諜目標一事展開調查。

過去兩年來，黃仁勳與川普政府走得很近，陪同川普出席一連串重要活動，包括與中國國家主席習近平會晤，黃仁勳也頻繁赴華府，爭取川普政府鬆綁對輝達晶片銷陸限制。川普後來改弦易轍，並表示輝達先進H200晶片可賣到中國，但美國政府必須分潤。

但高德堡認為，黃仁勳的努力已開始導致反效果。他說：「過去一年來，華府傳出大量報導，事關黃仁勳與川普的關係招致愈來愈多的競爭和憎恨。」

他表示，這些所謂「華府某些官員憎恨黃仁勳與白宮關係密切」的報導是否正確，不得而知；但若這些報導屬實，他認為「或許還會有進一步負面新聞傳來」。

高德堡說，黃仁勳和輝達正陷入一種可能為他下台鋪路的「政治氛圍」，而那將對輝達公司構成「重大問題」。

高德堡強調，他不完全認同黃仁勳的所作所為，但看不出輝達內部「有任何人可以準備接替」黃仁勳。他還說，輝達扁平化的管理結構，意味數十人直接向黃仁勳報告，這種安排雖可提高決策效率，卻也「讓他必須參與公司內部的每一項重大決定」。