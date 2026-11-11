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路透：微軟牽頭遊說川普政府 反對禁止進口中國光通訊

記者林宸誼／即時報導
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美國科技巨頭微軟傳出聯合其他企業及產業組織，遊說川普政府放棄禁止進口中國光通訊的...
美國科技巨頭微軟傳出聯合其他企業及產業組織，遊說川普政府放棄禁止進口中國光通訊的計劃，警告此舉可能拖慢美國人工智慧（AI）資料中心建設，削弱美國在中國的AI競爭中的領先優勢。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

微軟與多家企業遊說川普政府反對禁進口中國光通訊，認為恐衝擊供應鏈與AI資料中心建設；美方則以國安為由研議限制，國會也加碼推動相關禁用法案。

美國科技巨頭微軟傳出聯合其他企業及產業組織，遊說川普政府放棄禁止進口中國光通訊的計劃，警告此舉可能拖慢美國人工智慧（AI）資料中心建設，削弱美國在與中國的AI競爭中的領先優勢。

路透引述3名知情人士報導，川普政府正考慮禁止進口新型號的中國光纖收發器（optical transceivers，簡稱光通訊）。這類設備透過光纖在資料中心內部高速傳輸數據，部分資料中心需要數百萬個光通訊，用於連接伺服器、路由器和交換器。

美方擔憂，中國可能利用這些裝置竊取資料、植入惡意軟體，或干擾美國資料中心的運作。美國聯邦通訊委員會（FCC）目前正研究相關禁令；但知情人士指出，微軟及其他企業認為，禁令可能進一步拖慢美國資料中心建設，對美國在AI競賽中相對於中國的領先優勢造成「難以挽回的傷害」。

路透8月首次披露上述禁令計畫。通報指出，微軟與其他幾家企業9月曾會見白宮科技政策辦公室及國家安全委員會官員，表達對禁令可能擾亂供應鏈的擔憂。

美國資訊科技產業委員會（ITI）政策執行副總裁兼總法律顧問米勒（John Miller）警告，禁令甚至可能導致資料中心建設陷入停頓。他指出，許多雲端服務企業已購買所需的AI晶片，但如果缺乏光通訊，這些晶片將無法連接起來投入使用，只能閒置。

市場研究機構Counterpoint Research的數據顯示，中國企業占全球光通訊市場約3分之2的市占，其中新易盛和中際旭創等企業占據主導地位。中際旭創先前已被美國國防部列入涉嫌與中國軍方有關的企業名單。

美國企業Coherent和Lumentum雖然也生產同類產品，但根據美國創新基金會的報告，2家公司的生產規模仍不足以取代中國供應商。

市場情報公司Cleanview的數據顯示，微軟目前在美國有35座資料中心正在建設，另有134座處於規劃階段。

摩根史坦利10月發布的報告指出，川普政府正考慮將禁令限制在傳輸速率達到每秒3.2太比特（Tbps）的中國光通訊，這類產品預計要到2028年才開始擴大產量，並於2029年大規模部署。

報告指出，以此技術規格作為禁令門檻，既可避免立即衝擊美國企業及中美關係，也能為美國光通訊製造商爭取時間擴大產能。2名知情人士透露，FCC正在考慮此方案，但尚未公開相關安排。

不過，美國國會議員可能不願等待。來自民主、共和2黨的多名議員已在9月提出法案，擬禁止聯邦政府在敏感政府系統中使用中國製造的光通訊；陸駐美使館則回應，中方堅決反對美國泛化國家安全概念，濫用國家權力無理打壓中國企業，並將繼續堅定維護中企合法權益。

精華 FAQ

  • 微軟與其他企業認為，若禁止進口中國光通訊，將使資料中心缺少關鍵連接設備，拖慢AI資料中心建設，甚至讓已買進的AI晶片無法投入使用，削弱美國在AI競賽中的優勢。

  • 美方擔心中國製光通訊可能被用來竊取資料、植入惡意軟體，或干擾美國資料中心運作，因此FCC正研究相關禁令，並評估以更高技術門檻分階段限制進口。

  • Counterpoint Research指出，中國企業約占全球光通訊市場2/3市占，具主導地位；美國雖有Coherent與Lumentum等廠商，但產能仍不足以完全取代中國供應商。

微軟 川普 供應鏈

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