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川普下周訪中促AI對話 貝森特讚美中破冰 預告年底第4度川習會

編譯葉亭均／綜合外電
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美國財政部長貝森特周二（10日）晚間出席紐約一場活動，讚揚美中互動已有所改善。(...
美國財政部長貝森特周二（10日）晚間出席紐約一場活動，讚揚美中互動已有所改善。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普下周訪中前，貝森特稱美中關係已破冰，雙方將就AI治理與超級智慧建立對話，且今年可能再辦第4度川習會，但貿易與關鍵礦物分歧仍未消失。

在美國總統川普下周即將訪問中國之際，美國財政部長貝森特讚揚美中互動已有所改善，並表示雙方將針對AI模型有進一步對話，而且預告年底還可能有今年第四度的「川習會」。

貝森特周二（10日）晚間在紐約一場活動上表示：「美中兩國領導人從未在同一年內如此頻繁地面對面會晤。」他指的是川普即將在深圳與中國國家主席習近平會面，為今年來第三度「川習會」。

他說：「更重要的是，兩國領導人正藉此逐步建立共識。」這場活動由美中關係全國委員會舉辦，中國駐美大使謝鋒也出席並發表談話。

此時正值美國最重要AI企業輝達執行長黃仁勳剛承認與一名涉嫌中國間諜的女子有婚外情。不過，貝森特在演說中並未觸及這項爭議。今年5月川普訪問中國時，曾帶黃仁勳隨行。

貝森特在演說中特別提到，川普與習近平已針對「超級智慧」建立新的對話機制，旨在防範雙方共同面臨的風險，並避免兩國體系之間產生誤解。

貝森特表示：「我們也預期雙方將交流最佳實務，探討如何在先進模型推出前進行評估與測試，以及如何確保人類判斷始終掌握這項技術的主導權。」

中國駐美大使謝鋒在同場活動中表示，在改善人工智慧治理方面，「中美兩國共同努力不可或缺」，在焦點議題方面亦然。

貝森特表示，下周他將隨同川普前往在深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。他並指出，川普與習近平今年預期還將在邁阿密第四度會面，屆時美國將主辦20國集團（G20）峰會。

貝森特重申，美國對中國的政策目標是「降低風險，而非脫鉤」，並希望美中經濟關係能實現「大規模且全面的再平衡」。

他說：「數十年來，美國經濟對外國供應的依賴程度過高，中國經濟則日益依賴外國需求。美國必須生產更多自身消費的商品，中國則必須增加對本國生產商品的消費。」

美中目前將最高關稅稅率的休戰期限延長至明年1月。不過，上周貝森特與中國國務院副總理何立峰通話後，雙方仍存在的分歧也隨之浮上檯面。當時，美國貿易代表葛里爾也參與通話。他在聲明中表示，中國必須採取「具體行動」，落實在農產品採購、稀土及其他關鍵礦物方面作出的承諾。

根據中國官媒新華社上周六報導，中國方面則對美國近期實施的貿易與經濟限制措施表達「嚴重關切」。

精華 FAQ

  • 貝森特表示，美中兩國領導人今年已多次面對面會晤，互動明顯升溫，雙方也正逐步建立共識。他認為這代表兩國關係出現破冰，合作空間正在擴大。

  • 貝森特指出，川普與習近平已建立針對「超級智慧」的新對話機制，並將交流最佳實務，討論先進模型發布前的評估、測試，以及如何讓人類判斷維持主導。

  • 貝森特重申美方目標是「降低風險，而非脫鉤」，並希望經濟關係再平衡；但雙方在農產品採購、稀土與其他關鍵礦物等承諾落實上，仍存在明顯分歧。

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