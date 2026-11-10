美國3項晶片管制法案最快12月過關 Nvidia恐更難做中國生意

川普（右）雖力挺黃仁勳（左），仍未化解美國國會疑慮，晶片出口管制最快可能在12月進一步收緊。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳涉中國情報疑雲引發美國國會關切，推升3項晶片管制法案的立法機率，可能最快12月通過並進一步壓縮輝達對中國的生意。

輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 坦承婚外情、對象疑涉中國情報活動後，即使董事會與美國總統川普都力挺，仍未化解民主、共和兩黨議員的疑慮。美國國會除了將舉行閉門聽證會，也可能最快下個月通過更嚴格的晶片出口管制法案，進一步限縮輝達的中國生意。

MarketWatch報導，三項涉及AI晶片及半導體設備出口的法案，原本就有機會納入年度《國防授權法案》，在12月獲得通過。分析師認為，黃仁勳風波讓這些法案完成立法的機率明顯升高。

研究顧問公司Veda Partners分析師崔茲（Henrietta Treyz）與麥卡錫（Dan McCarthy）估計，旨在遏止先進晶片走私至中國等外國對手的《晶片安全法案》，立法機率已由60%升至80%。

加嚴AI晶片出口管制的《AI監督法案》，立法機率由40%升至65%；收緊敏感晶片製造設備出口限制的《MATCH法案》，則由35%升至60%。

不過，法案仍可能縮水。政策顧問公司Beacon Policy Advisors資深研究分析師泰福德（Owen Tedford）表示，這起風波加上白宮承諾提出修正建議，確實增加了立法動能，但法案並非篤定過關。即使通過，也較可能是限制較寬鬆、更接近白宮主張的版本

接下來的焦點，是黃仁勳11月18日將出席眾議院閉門聽證會。Veda分析師表示，將留意是否有跡象顯示，涉及川普政府晶片與AI政策的資訊，曾被透露給疑似為中國情報機構工作的黃樂。她曾任新加坡雲端運算公司Megaspeed主管，該公司是輝達晶片的買家。

除了國會立法，川普政府也可能加強取締晶片走私。Veda分析師認為，另一個可能但機率較低的做法，是阻止中國企業透過海外資料中心，遠端使用先進晶片。

更強硬的選項，是直接撤銷輝達對中國出口H200晶片的許可。不過，崔茲與麥卡錫認為，考量川普與黃仁勳過去的關係，以及川普長期支持輝達的意願，短期內不太可能這麼做。

川普周一仍公開力挺黃仁勳，稱他打造了一家了不起的公司，並表示：「他說，他完全不知道那個人是間諜。」不過，國會已有議員要求，在事件查清前，立即暫停向中國出貨先進AI晶片。