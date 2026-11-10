黃仁勳親密關係爆涉諜疑雲 Nvidia找頂尖律所調查 曾讓NBA快艇隊吃重罰

輝達創辦人暨執行長黃仁勳2025年12月3日出席參議院銀行委員會會議前受訪。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳與涉諜疑雲引發外界關注，輝達已聘請頂尖律所Wachtell Lipton進行獨立調查，以釐清公司是否遭外國間諜活動鎖定。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 承認與涉嫌為中國情報機構工作的新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang）有親密關係，消息曝光後，輝達面臨美國官員及股東的審視。輝達10日表示，將由沃奇爾．立普頓律師事務所（Wachtell Lipton）主導獨立調查，釐清輝達是否曾成為外國間諜活動的目標。

華爾街日報報導，沃奇爾．立普頓是紐約頂尖律師事務所之一，擁有約300名律師，經常擔任上市公司的交易顧問，也以替大型企業及組織進行內部調查聞名。該事務所曾為美國職籃NBA 提供法律服務，包括調查涉及洛杉磯快艇隊及球星雷納德（Kawhi Leonard）的醜聞。

沃奇爾．立普頓9月公布的報告指出，調查雷納德期間共進行73次訪談，審閱數十萬頁文件，認定快艇隊、球隊管理高層及雷納德為招募並留住這名球星，多次違反NBA薪資上限規定。報告公布後，NBA嚴懲快艇隊，剝奪5個首輪選秀權、罰款3000萬美元，並禁止球隊老闆參與聯盟活動1年。

輝達的調查將由沃奇爾．立普頓的金俊賢（Joon Kim）主導。金俊賢曾任聯邦檢察官，10月才加入該事務所，過去曾在紐約南區聯邦檢察官辦公室擔任多項領導職務，包括代理聯邦檢察官。2021年，他曾受紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）委託，調查時任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性騷擾一案。

輝達上周末表示，沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭洩露，但調查將檢視所有可取得的資訊。由獨立董事組成的委員會將與沃奇爾．立普頓共同監督調查。曾任聯邦檢察官、專精白領犯罪及內部調查的律師索佛（Gil Soffer）表示，董事會通常會聘請過去與公司合作不多的律師事務所，以展現調查的獨立性。

索佛表示，如果輝達調查結果僅涉及親密關係，沒有發現不誠實行為或敏感資訊遭洩露，董事會可能只會採取較輕的懲戒措施；但若發現嚴重不當行為，也可能撤換黃仁勳。他說：「這些指控非常嚴重，公司不能放任不管。董事會有責任保護公司及股東，因此必須徹底查明這些指控。」