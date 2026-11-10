APEC談什麼？ 美想聊核武 中慣例照稿念

AI摘要 文章摘要整理： 川普欲借APEC與習近平、普亭談核武與烏戰，但北京偏好事先定稿、照稿發言，顯示三方峰會能否成行仍充滿變數。

川普總統預定18日到訪中國，參加為期兩天的亞太經合會(APEC )峰會，將是他第二任期內第二度訪中。川普8日表示待他與中國國家主席習近平 、俄羅斯總統普亭 會晤時，「將討論很多問題，包括無核化」；國務卿魯比歐也表示，這次潛在峰會將是三個核子大國以領導人層級討論核武控制問題的良機。然而知情人士透露，北京希望這場峰會只是照本宣科，三位領導人各自宣讀事先準備好的聲明。

華爾街日報報導，依序發表預先擬定的講稿是北京慣用的做法，也是中國外交常見的策略。習近平與外國領導人的會晤通常精確到以分鐘計，發言要點事先經過審核，幾乎沒有即興發揮的空間。北京和華盛頓在基本規則和議程上的分歧，令人懷疑這次特別會議能否舉行。

川普政府力推更為寬鬆的形式，允許三位領導人在峰會期間進行更多交流，而不是各自獨白。中國的核武規模遠小於美國和俄羅斯，不過習近平主導了中國史上規模最大的核武擴張，參與三方核談判可能會使北京陷入核武劣勢，北京方面一直不願就此事進行任何談判。

美俄之間最後一項重要的核武條約「新戰略武器裁減條約」(New START Treaty)已於今年2月到期，且沒有達成新條約，使得世界兩大核武國幾十年來首次不受任何協議約束。美國政府一直認為，任何後續協議都必須包含中國，因為中國的核武成長速度超過了美俄。

普亭提議舉行三方會談，則似乎是意在利用川普對俄態度緩和加上中國幫助，以對俄國有利的方式結束烏克蘭戰爭，並且不讓烏克蘭總統澤倫斯基參與。

一位中國官員表示，北京願意主辦這次三方會談，但前提是必須事先做好前期準備工作，確保議程一致、結果可期。該官員說北京願意以這種形式討論烏克蘭問題和其他重大議題，而若不做前期準備，北京更傾向於單獨的雙邊會談。

另一名接近北京決策層的人士表示，習近平希望獲得歷史性三方會談的照片、聲明、宣傳價值等成果，但又不想承擔自由對話中不可預測的風險。