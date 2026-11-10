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美中互釋善意 貿易戰再休兵2個月

記者黃雅慧／綜合報導
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圖為今年川習二會在白宮橢圓形辦公室舉行。川習預計下周於深圳亞太經合會期間會晤。(...
圖為今年川習二會在白宮橢圓形辦公室舉行。川習預計下周於深圳亞太經合會期間會晤。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中美在APEC前夕互釋善意，雙方各自延長關稅豁免與暫緩反制措施，讓貿易戰再度休兵2個月，並為川習會營造較正面的談判氛圍。

中國9日發布一系列對美繼續暫停實施加徵關稅等措施，在此前夕，美方已先行釋放善意。外界認為，這些舉措一方面為中方保留談判空間，更多為下周即將到來的亞太經合會(APEC)中美雙方元首今年第三次會晤(川習三會)營造正向氛圍。

中國國務院關稅稅則委員會9日公告，在兩個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，但保留10%的對美加徵關稅稅率；中國交通運輸部同日公告，繼續暫停對美船舶收取船舶特別港務費兩個月至2027年1月10日。

中國商務部也宣布，自10日起，繼續暫停對美相關出口管制措施兩個月：一項是於2025年4月4日公告，將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項；一項是對韓華海洋株式會社五家美國相關子公司的反制措施。

值得注意的是，中方仍保留10%關稅，代表留有餘地對等安排，因中國國務院公告明確提及，注意到「美方也在通過301關稅替代已被美國最高法院判決失效的『國際緊急經濟權力法』(IEEPA)關稅」，中方需要保持反制手段的靈活性；此外，公告說「中方將繼續密切關注美方後續舉措，視情況適時調整相關關稅反制措施」，說明10%是一個可進可退的「底牌」。

在此前夕，美國貿易代表署(USTR)公告，原定11月9日到期的178項對中國301關稅豁免延期至2027年1月9日，延長兩個月。清單包含164項通用工業產品、14項太陽光電設備，空調、熱泵、暖通泵件、壓縮機零部件、PCB電路板等上游配套環節，是這輪豁免的直接受益主體。若未延期，清單內貨物將恢復7.5%至25%的附加關稅。

USTR還將對中國陸船舶港口費、中國製造的貨櫃起重機加徵關稅的暫停期一併延至2027年1月9日。

雖然中國官方表示是落實美中元首會晤共識，但按照中國官方對外關係行事經驗，有極高機率是為了營造APEC峰會的正面效應。APEC領導人非正式會議定於11月18至19日在深圳舉行。

回顧美中貿易戰，去年2月，川普發動第二任總統後的貿易戰首波攻勢，美國在中方反制後，對中關稅一度飆升至145%；去年5月，雙方在日內瓦經貿會談後開始互降關稅；去年10月30日川普與習近平在韓會晤後，美中貿易戰暫時緩和。川普與習近平在今年9月的會晤後，同意將關稅休戰延長至明年初。

精華 FAQ

  • 中國宣布兩個月內續停24%的對美加徵關稅，僅保留10%稅率，同時暫停對美船舶港務費，以及部分出口管制與反制措施，顯示仍保留談判籌碼。

  • 美國貿易代表署將178項中國301關稅豁免延長兩個月，並把對中國陸船舶港口費及中國製貨櫃起重機加徵關稅的暫停期，一併延至2027年1月9日。

  • 外界認為，雙方此舉不僅是延續短期休兵，更重要是為下周APEC期間的川習會營造正向氛圍，替後續談判保留空間，也避免貿易戰再度升溫。

貿易戰 商務部 國務院

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