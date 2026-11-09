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中國能從黃仁勳身上得到什麼？分析：黃樂「枕邊話」藏3大情報

編譯盧思綸／即時報導
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輝達執行長黃仁勳(中右)承認婚外情，對象就是新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025...
輝達執行長黃仁勳(中右)承認婚外情，對象就是新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(中左)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

外媒指控黃仁勳婚外情對象黃樂疑涉中國間諜，可能藉親密接觸蒐集輝達晶片供應、內部決策與美國政策資訊，並影響其對中立場。

NVIDIA輝達執行長黃仁勳疑似與中國間諜黃樂發生婚外情，那雙黃之間的交流可能藏有多少情報？美媒引述專家分析，黃樂可能透過枕邊話，取得輝達產品資訊、公司內部決策動向，以及美國總統川普對AI與科技出口政策的想法，供北京掌握情勢、尋找施加影響的機會。

黃仁勳8日承認與一名女子發生婚外情，紐約時報指這名女子是新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂（Alice Huang），她已被美國情報機構認定受到中國國安部吸收從事間諜活動。

科技網站The Verge指出，輝達晶片是美國先進AI發展的重要基礎，多年來供不應求，公司另持有約990億美元股權投資，布局頂尖AI實驗室、雲端服務商及基礎建設企業。黃仁勳身兼共同創辦人與執行長，又與川普關係密切，因此成為外國對手眼中極具價值的情報目標。

安全與新興科技中心（CSET）資深研究分析師多門（Hanna Dohmen）表示，輝達執行長成為中國等國家的情蒐目標，並不令人意外。除了美國出口管制政策及黃仁勳與川普政府的對話，情報人員也可能關注「誰在購買輝達晶片、誰能優先拿到，以及接下來會推出什麼AI晶片」，並試圖影響政策。

紐約郵報引述美國退休資深情報官員、《中國間諜行動與戰術》作者艾夫米亞迪斯（Nicholas Eftimiades）指出，黃樂在科技業經商的背景，可能有助於她接近黃仁勳。兩人有共同感興趣的話題，即使只是閒聊某項提案能否獲董事會通過，也可能讓中國了解輝達內部誰支持、誰反對，進而判斷「誰是敵是友」。

不過，也有專家認為，考量黃仁勳的企業地位及與川普的關係，若要影響他的看法，可能需要採取較委婉的方式，研判黃樂更可能透過介紹黃仁勳認識中國人士，逐步影響他對中國情勢的理解。

The Verge另引述紐時報導，黃仁勳2025年開始與時任白宮AI事務主管塞克斯（David Sacks）接觸，塞克斯後來成為支持輝達立場的關鍵人物，認同向中國銷售美國晶片有其益處。黃仁勳長期主張放寬對中晶片出口管制。

據紐時報導，2025年10月川習會前，黃仁勳曾遊說川普，允許輝達向中國出售更先進晶片，但川普考慮後未予放行。科技網站Wired另指出，黃仁勳同月聘請一家以處理性醜聞聞名的公關公司。同年12月，川普轉而允許輝達向中國經核准的客戶出售晶片，但美國政府須從銷售額抽取25%，其他美國晶片商也適用相同規則。

不過，早在與黃樂首次有紀錄的會面之前，黃仁勳已多年公開質疑或批評對中出口管制。多門也強調，即使沒有中國的情報行動，遊說放寬限制仍符合輝達與黃仁勳的利益，因為管制會限制業務擴張及潛在銷售。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國事務資深顧問卡根（Edgard Kagan）表示，黃仁勳一直清楚闡述放寬出口限制的理由，但相關指控引發的疑慮是，這些主張是否不完全出於他本人的判斷，也受到中國政府影響。

精華 FAQ

  • 專家認為，她可能藉由私下談話取得輝達晶片供應狀況、誰能優先拿貨、公司內部決策，以及黃仁勳與川普政府對AI與出口管制的看法。

  • 因為他是輝達共同創辦人兼執行長，掌握AI晶片與投資布局，又與川普關係密切，能接觸美國科技政策核心，因此對手很想了解或影響他。

  • 外界開始質疑，他主張放寬對中晶片出口管制，是否完全出於自身商業判斷，或也受到中國方面影響；但專家也指出，放寬管制本來就符合輝達利益。

黃仁勳 NVIDIA 間諜

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