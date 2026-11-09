眾院民主黨領袖要求Nvidia案完整簡報 籲限晶片銷中國

輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 眾院民主黨領袖傑佛瑞斯要求就輝達相關疑雲獲得完整簡報，並支持在年度國防法案中納入限制美國晶片銷往中國的條款。

美國聯邦眾院民主黨 領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）今天表示，媒體報導輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳成為外國情報行動的目標後，國會需要獲得更多說明。

路透報導，傑佛瑞斯也要求眾院通過的年度國防法案必須納入目前參議院審議版本中限制晶片銷往中國的措施。

傑佛瑞斯談到輝達發生的事件時說「國會顯然需要更多資訊」，並說輝達相關情況「確實存在需要處理的疑慮」。

傑佛瑞斯表示，國會領袖今天與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）及國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）舉行機密簡報會，會中簡短討論輝達，但主要聚焦伊朗議題。他說：「我們將需要專門針對輝達事件的完整簡報，才能徹底釐清來龍去脈。」

媒體報導黃仁勳與一名據稱向北京傳遞情報的中國女商人關係密切，輝達隨後展開內部調查。黃仁勳發信向輝達員工坦承對妻子不忠，但未透露這段關係細節。輝達指出，目前沒有理由認為美國國家安全或輝達機密遭到危害。

參院版國防法案納入相關條款以賦予國會更多權限監督人工智慧（AI）晶片銷往中國，並敦促美國盟邦限制對中國銷售半導體製造設備，同時要求企業追蹤旗下AI晶片在海外流向以打擊走私。

傑佛瑞斯表示，他「強烈支持」在年度國防法案最終版本納入限制美國晶片銷往中國的措施。

目前尚不清楚傑佛瑞斯是否計劃解散眾院美中戰略競爭特別委員會或成立AI政策相關特別委員會。