兩黨抨擊黃仁勳桃色風波 民主黨議員：川普政府徹底腐敗
黃仁勳捲入桃色風波後，引發美國兩黨議員關注中國滲透與輝達晶片流向中國的國安疑慮，國會已要求他與相關官員出面說明。
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黃仁勳捲入桃色風波後，引發美國兩黨議員關注中國滲透與輝達晶片流向中國的國安疑慮，國會已要求他與相關官員出面說明。
Nvidia輝達(另譯英偉達)執行長黃仁勳與中國女子黃樂(Alice Huang)捲入桃色風波和間諜疑雲，兩黨議員紛紛抨擊。
眾院外交委員會主席馬斯特(Brian Mast)、美中戰略競爭特設委員會負責人穆勒納爾(John Moolenaar)及情報委員會主席克勞福德(Eric Crawford)4日去函黃仁勳，要求他11月18日出席閉門簡報會議。三人在信中表示：「近期報導引發重大國家安全疑慮，涉及中華人民共和國取得美國敏感技術與資訊的問題。…中國滲透美國，以及取得尖端美國技術的問題，是本屆國會這三個委員會調查工作的核心。國會必須釐清，美國國家安全究竟面臨多大程度的風險。」
德拉瓦州民主黨籍參議員昆斯(Chris Coons)7日在社群平台X發文表示：「我對川普政府、中國間諜與人工智慧億萬富豪之間這段荒唐關係了解得越多，就越確信這個政府所做的事情沒有一件是不腐敗的。國會將展開調查，並要求得到答案。」昆斯預計在明年1月民主黨取得參議院控制權後，接掌參議院外交關係委員會主席一職。
另一方面，德州共和黨籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn)分享了紐約時報7日的一篇報導，該報導指出川普政府批准一家名為New Matrix的中國企業在北京替輝達組裝晶片。紐時調查發現該公司登記地址幾乎找不到任何實際營運的證據，儘管川普政府商務部已審查並認定該公司不構成國家安全風險。孔寧在X平台發文，形容這篇報導揭露的情況「令人憤慨」。民主黨籍羅德島州聯邦眾議員、眾院國土安全委員會成員馬加齊納(Seth Magaziner)呼籲商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)與黃仁勳一同出席國會說明。
參院銀行委員會民主黨首席議員、麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)10月29日便聲明質疑黃仁勳桃色事件與美國先進AI晶片流向中國的關聯，並指出國會早已關注輝達的出口管制合規情況，「數月來，國會兩黨議員一直對輝達先進AI晶片流向中國表達憂慮。今年6月，我曾要求輝達董事會調查公司是否遵守美國出口管制法規。如今最新報導指出，輝達執行長黃仁勳疑似是中國間諜的目標，而他向這名女子在新加坡的公司Megaspeed出售至少48億元的先進AI晶片。黃仁勳與輝達董事會都必須向國會交代。我們也必須通過已經準備好的兩黨立法，以阻止美國先進技術流向中國。」
核心爭議在於黃仁勳與中國女子的桃色風波被延伸為間諜與國安疑慮，議員擔心中國可能藉此取得美國敏感技術，因而引發兩黨共同施壓。 眾院外交委員會、美中戰略競爭特設委員會與情報委員會已聯名去函，要求黃仁勳在11月18日出席閉門簡報會議，釐清中國滲透與技術外流疑慮。 昆斯、華倫與馬加齊納等民主黨議員要求調查與說明；共和黨參議員孔寧也批評相關報導令人憤慨。華倫更主張通過兩黨立法，阻止先進技術流向中國。
精華 FAQ
核心爭議在於黃仁勳與中國女子的桃色風波被延伸為間諜與國安疑慮，議員擔心中國可能藉此取得美國敏感技術，因而引發兩黨共同施壓。
眾院外交委員會、美中戰略競爭特設委員會與情報委員會已聯名去函，要求黃仁勳在11月18日出席閉門簡報會議，釐清中國滲透與技術外流疑慮。
昆斯、華倫與馬加齊納等民主黨議員要求調查與說明；共和黨參議員孔寧也批評相關報導令人憤慨。華倫更主張通過兩黨立法，阻止先進技術流向中國。
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