兩黨抨擊黃仁勳桃色風波 民主黨議員：川普政府徹底腐敗

國會議員批輝達與川普政府之間的關係糾纏不清，要徹底調查。圖為黃仁勳(左)與川普的互動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳捲入桃色風波後，引發美國兩黨議員關注中國滲透與輝達晶片流向中國的國安疑慮，國會已要求他與相關官員出面說明。

Nvidia輝達(另譯英偉達)執行長黃仁勳 與中國女子黃樂(Alice Huang)捲入桃色風波和間諜疑雲，兩黨議員紛紛抨擊。

眾院外交委員會主席馬斯特(Brian Mast)、美中戰略競爭特設委員會負責人穆勒納爾(John Moolenaar)及情報委員會主席克勞福德(Eric Crawford)4日去函黃仁勳，要求他11月18日出席閉門簡報會議。三人在信中表示：「近期報導引發重大國家安全疑慮，涉及中華人民共和國取得美國敏感技術與資訊的問題。…中國滲透美國，以及取得尖端美國技術的問題，是本屆國會這三個委員會調查工作的核心。國會必須釐清，美國國家安全究竟面臨多大程度的風險。」

德拉瓦州民主黨 籍參議員昆斯(Chris Coons)7日在社群平台X發文表示：「我對川普 政府、中國間諜與人工智慧億萬富豪之間這段荒唐關係了解得越多，就越確信這個政府所做的事情沒有一件是不腐敗的。國會將展開調查，並要求得到答案。」昆斯預計在明年1月民主黨取得參議院控制權後，接掌參議院外交關係委員會主席一職。

另一方面，德州共和黨籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn)分享了紐約時報7日的一篇報導，該報導指出川普政府批准一家名為New Matrix的中國企業在北京替輝達組裝晶片。紐時調查發現該公司登記地址幾乎找不到任何實際營運的證據，儘管川普政府商務部已審查並認定該公司不構成國家安全風險。孔寧在X平台發文，形容這篇報導揭露的情況「令人憤慨」。民主黨籍羅德島州聯邦眾議員、眾院國土安全委員會成員馬加齊納(Seth Magaziner)呼籲商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)與黃仁勳一同出席國會說明。

參院銀行委員會民主黨首席議員、麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)10月29日便聲明質疑黃仁勳桃色事件與美國先進AI晶片流向中國的關聯，並指出國會早已關注輝達的出口管制合規情況，「數月來，國會兩黨議員一直對輝達先進AI晶片流向中國表達憂慮。今年6月，我曾要求輝達董事會調查公司是否遵守美國出口管制法規。如今最新報導指出，輝達執行長黃仁勳疑似是中國間諜的目標，而他向這名女子在新加坡的公司Megaspeed出售至少48億元的先進AI晶片。黃仁勳與輝達董事會都必須向國會交代。我們也必須通過已經準備好的兩黨立法，以阻止美國先進技術流向中國。」