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短評／Nvidia董事會或棄車保帥？別鬧了黃仁勳就是主帥

編譯 張佑生
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輝達能有今天，黃仁勳功不可沒，董事會應不至於與他切割。（路透）
輝達能有今天，黃仁勳功不可沒，董事會應不至於與他切割。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，輝達董事會雖由多位獨立董事組成，但黃仁勳是公司靈魂人物，且與董事會長期戰略一致，因此在公司未爆發重大違法或失控危機前，幾乎不可能被撤換。

Nvidia輝達（另稱英偉達）董事會的組成主要由創辦人黃仁勳以及多位深耕科技、金融、學術與生技醫療領域的獨立董事組成。針對「董事會是否會對黃仁勳棄車保帥」這一疑問，可以從董事會結構與黃仁勳的個人影響力兩方面來分析。

輝達董事會多數為獨立董事，涵蓋資深創投家、科技高管與學術界權威，根據公開資料，董事會成員包括：

黃仁勳：共同創辦人、總裁兼執行長。

Suzanne Nora Johnson：前高盛集團副董事長、前 Intuit 董事會主席。

Tench Coxe：前 Sutter Hill Ventures 董事總經理（1993年起任職）。

Mark A. Stevens：S-Cubed Capital 管理合夥人、前紅杉資本合夥人。

Harvey C. Jones：Square Wave Ventures 管理合夥人、Synopsys 共同創辦人。

A. Brooke Seawell：New Enterprise Associates 創投合夥人、前 Synopsys 財務長。

John O. Dabiri：加州理工學院（Caltech）航空與機械工程百年講座教授。

Melissa B. Lora：前 Taco Bell International 總裁。

Aarti Shah：前禮來製藥（Eli Lilly）高級副總裁兼資深資訊與數位官。

Dawn Hudson：前 NFL 全球行銷長、前百事可樂北美區總裁兼執行長。

Stephen C. Neal：Cooley LLP 榮譽主席兼高級顧問（擔任首席獨立董事）。

黃仁勳出事，外界第一個問題就是：董事會會對黃仁勳「棄車保帥」嗎？答案是：可能性極低，幾乎不可能發生。

「棄車保帥」通常發生於 CEO 無法帶領公司應對競爭、公司績效惡化，或是 CEO 捲入嚴重個人醜聞。然而，黃仁勳在輝達的地位具備以下關鍵條件：

首先， 黃仁勳就是輝達的「帥」。在輝達的企業文化與戰略中，黃仁勳並非隨時可替換的經理人，而是整家公司的靈魂人物。他一手推動了從 GPU 顯示卡到 CUDA 生態系，再到當前全球 AI 算力帝國的戰略轉型。

其次，董事會成員多為長期戰略盟友，重要成員如Tench Coxe、Mark A. Stevens在輝達發展初期即已入局，與黃仁勳合作數十年。董事會與黃仁勳在長期戰略目標上高度一致，而非短期炒作績效的對立關係。

再則，商業表現與生態系高度綁定。輝達目前在 AI 晶片市場占據主導地位，股價與市值處於歷史高點附近，投資人與市場對黃仁勳的領導極具信心。撤換黃仁勳將會引發市場恐慌與股價劇烈波動，對股東利益帶來巨大損害。

最後，獨特的「扁平化」管理與戰略遠見。黃仁勳直接管理數十名高階主管，這種極其扁平且敏捷的架構圍繞著他的個人領導風格運作。市場普遍認為，當前科技界難以找到具備同等戰略前瞻性與執行力的替代人選。

簡言之，只要輝達在全球 AI 與高性能計算領域保持領先，且未發生無法挽回的重大違法事件，董事會大致會全力支持黃仁勳繼續執掌公司。

精華 FAQ

  • 因為董事會多由長期合作的獨立董事組成，與黃仁勳在戰略方向上高度一致；加上黃仁勳主導公司核心轉型，撤換他反而可能引發市場恐慌與股價震盪。

  • 他不只是執行長，更是公司創辦人與戰略靈魂，從GPU、CUDA到AI算力布局都由他推動，且公司扁平化管理也深度依賴他的個人領導風格。

  • 文章認為，只有在發生無法挽回的重大違法事件，或公司競爭力、績效明顯惡化時，董事會才可能重新評估；否則大致會繼續支持他執掌公司。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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