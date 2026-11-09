黃仁勳認了外遇 Nvidia調查 川普：他是好人

輝達執行長黃仁勳承認婚外情，對象就是新加坡女商人黃樂；美方情報認為黃樂是中國國安部派來刺探黃仁勳的間諜。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳遭捲入與新加坡女商人黃樂的婚外情及間諜疑雲後，公開認錯道歉；輝達則強調沒有機密外洩並讓他續任執行長，川普也表態力挺。

人工智慧(AI)上演「色戒」！Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 8日承認與新加坡女商人黃樂(Alice Huang)有婚外情，輝達董事會已展開調查，不過也強調並無機密外洩，黃仁勳將繼續領導公司。美方情報機構認定，黃樂是中國國安部招募的間諜。

黃仁勳：我對妻子不忠

輝達執行長黃仁勳(中右)承認婚外情，對象就是新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳2025年5月訪台宴客時，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(中左)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

在紐約時報與金融時報相繼披露黃仁勲捲入中國女間諜疑雲，黃仁勲公開承認與黃樂有婚外情。他在發給輝達員工的一份備忘錄中表示：「我對我的妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。」「致我的妻子和家人：我愛你們。我知道道歉無法彌補我所犯下的錯。我希望我們一家人能夠療癒傷痛，也希望隨著時間的推移，我能重新贏得你們的信任。」

黃仁勳表示，公司裡的同事「值得我做得更好」，他「會全心投入輝達，努力重新贏得你們的信任。」

Nvidia：無機密外洩 黃續掌輝達

輝達8日發布聲明強調，「目前沒有理由相信國家安全或輝達的商業機密遭到洩露，董事會的調查將審查所有可用的訊息。」

輝達一位發言人則是表示，「今天的消息不會減緩」公司的發展，黃仁勳「將繼續擔任輝達執行長。」

川普返回華府前告訴記者談到黃仁勳：「我只知道他是個好人。」（路透）

川普 總統8日被問及此事時，稱黃仁勳「是個好人」。川普在返回華府前告訴記者：「我沒和他談過這件事。我只知道他是個好人，但事情究竟是怎麼回事，誰也說不準。」

川願意帶黃出訪亞洲

被問到即將出訪亞洲，是否計劃帶黃仁勳同行時，川普說，他還不確定，但願意帶他一起去。川普說：「我沒聽說他做錯了什麼。」

現年63歲的黃仁勳是AI產業的全球形象大使，經常與川普總統等各國政要舉行會議，推動AI發展。他宣稱AI會讓人類未來變的更美好。輝達是全球市值第二大的上市公司，迄6日止，該公司市值接近4.5兆元。過去五年，其市值成長超過500%。

紐約時報和金融時報近日報導，中國公民黃樂一直受到美國情報機構的監視。黃樂位於新加坡的公司曾購買輝達的先進晶片。根據報導，美國情報機構發現黃樂已被中國最高情報機構吸收從事間諜活動。金融時報6日則披露，美國政府認為黃仁勳與黃樂有戀愛關係。

根據紐約時報8日下午發布的最新報導，美國政府內部對黃樂和黃仁勳關係的擔憂甚至上升到了國務卿魯比歐（Marco Rubio）的層面，紐時報導，魯比歐今年春天督導起草一份高度機密的備忘錄，提醒川普政府高層，黃仁勳和美方認定遭中國國安部吸收的黃樂關係密切。備忘錄以電子監控所得情報為依據，魯比歐參與此事是首度曝光。

黃仁勳此前曾為自己與黃樂間的關係辯護，在最近的一份聲明中稱這些交往與業務相關：「我們的關係和交往都與Megaspeed有關，一切都完全正常，沒有任何不尋常之處。」

Megaspeed是總部位於新加坡的資料中心與雲端運算公司，黃樂曾擔任該公司的董事總經理。根據紐約時報的報導， 美國商務部與情報機構調查發現，該公司採購了高達數十億美元的輝達先進晶片。美方懷疑其作為中資企業的「白手套」，讓中國企業能間接使用受到美國出口管制的先進AI技術，甚至懷疑部分晶片已透過非法途徑流入中國境內。