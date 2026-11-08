黃仁勳11/18赴國會閉門會議？捲女諜案的他面臨強力檢視

國會議員邀輝達執行長黃仁勳18日閉門說明他捲入中國間諜事件始末，由於雪球愈滾愈大，據說黃仁勳暫時不赴國會說明。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達執行長黃仁勳坦承與中國間諜黃樂曾有親密關係後，國會兩黨與輝達董事會同步啟動強力檢視，並要求他11/18赴閉門會議說明。

兩黨議員正加大施壓，要求國會針對Nvidia輝達 (另譯英偉達)執行長黃仁勳 與中國間諜黃樂(Alice Huang)之間的關係展開調查。黃仁勳8日在致輝達員工的備忘錄中坦承他與黃樂曾有親密關係，但董事會發布的聲明並未提及這段婚外情。董事會表示，黃仁勳完全支持這項調查，並承諾全力配合。

CNBC報導，輝達董事會8日宣布將對黃仁勳與黃樂的關係展開獨立調查。黃樂是中國公民，也是總部位於新加坡的科技公司Megaspeed高層。美國一直懷疑該公司協助中國規避人工智慧(AI)晶片銷售禁令。

輝達董事會在聲明中表示：「雖然董事會沒有理由相信國家安全或輝達機密曾遭到洩漏，但董事會的調查將檢視所有可取得的資訊。」輝達給予CNBC的聲明則表示：「今天的消息不會影響輝達的正常運作。黃仁勳將繼續擔任執行長領導輝達，不會受到任何干擾。」

國會議員一直要求調查這段關係，同時也質疑川普政府對此事究竟知情多少。三名眾院共和黨籍委員會主席4日致函黃仁勳，要求他於11月18日出席國會議員的閉門簡報會議，前一天正是輝達預定公布第三季財報的日期。共和黨議員在致黃仁勳的信中寫道：「近期報導引發重大國安疑慮，涉及中華人民共和國取得美國敏感技術與資訊的問題。」

紐約時報6日率先報導，川普政府決策官員去年春天收到一份備忘錄，其中包含情報資料，指出黃樂已被中國國家安全部招募，並揭露她與黃仁勳之間的關係。紐時8日引述聽取過相關簡報的人士報導，國務卿魯比歐(Marco Rubio)曾監督這份備忘錄的製作。國務院與白宮未立即回應CNBC的評論請求。

紐時詢問黃仁勳是否會出席國會聽證或會議說明相關事件時，輝達發言人里佐(John Rizzo)拒絕置評。里佐向紐時發表聲明稱「我們的執行長擁有一支出色的安全團隊，必要時會陪同他出席各種場合，」而黃仁勳與黃樂的互動與他平時和其他輝達客戶會面的情況並無不同。