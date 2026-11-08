黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代
黃仁勳承認婚外情並公開致歉，紐時更指涉案女子疑為中國蒐集情報；川普與馬斯克則相繼力挺，認為他在美國AI領域無可取代。
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黃仁勳承認婚外情並公開致歉，紐時更指涉案女子疑為中國蒐集情報；川普與馬斯克則相繼力挺，認為他在美國AI領域無可取代。
紐約時報報導，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳8日承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，美國總統川普受訪力挺，世界首富馬斯克也在社群表態，強調認同黃仁勳在AI領域無可取代的地位。
馬斯克在社群平台X轉發一則評論黃仁勳婚外情風波的貼文，並寫下「我認同」。
那則貼文寫道：「1，黃仁勳是這一代最傑出的創業家之一。2，他做了一件極其愚蠢的事。3，這件事對美國不利。4，但我猜，他並沒有惡意。5，錯誤不能用錯誤補救，而我相信，黃仁勳對美國在AI領域的領先地位而言，是無可取代的。」
輝達執行長黃仁勳8日在一封致員工信中承認婚外情，他表示：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。」信中並未透露女方姓名。
紐時報導，這名女子是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），任務是蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷中限制。
川普稍早受訪也力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。
根據富比士，截至8日，黃仁勳的身家為1622億美元，位居全球富豪榜第8名。
他在致員工信中承認婚外情，坦言自己對妻子不忠，傷害了家人，並強調沒有任何藉口，只能為自己的行為向妻子與孩子道歉。 報導指她是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂，名為Alice Huang。外界懷疑她可能替中國蒐集情報，並試圖影響美國放寬輝達晶片銷中限制。 馬斯克在X上轉發評論並寫下「我認同」，強調黃仁勳對美國AI領域無可取代；川普也受訪力挺，稱他對美國有驚人貢獻，還說願意帶他同行。
精華 FAQ
他在致員工信中承認婚外情，坦言自己對妻子不忠，傷害了家人，並強調沒有任何藉口，只能為自己的行為向妻子與孩子道歉。
報導指她是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂，名為Alice Huang。外界懷疑她可能替中國蒐集情報，並試圖影響美國放寬輝達晶片銷中限制。
馬斯克在X上轉發評論並寫下「我認同」，強調黃仁勳對美國AI領域無可取代；川普也受訪力挺，稱他對美國有驚人貢獻，還說願意帶他同行。
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