我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代

加州華婦帶2童去移民局赴約 竟全遭逮捕送德州關押

黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與輝達執行長黃仁勳（前）9月29日在白...
SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與輝達執行長黃仁勳（前）9月29日在白宮參加一場科技領袖午餐會。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳承認婚外情並公開致歉，紐時更指涉案女子疑為中國蒐集情報；川普與馬斯克則相繼力挺，認為他在美國AI領域無可取代。

紐約時報報導，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳8日承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，美國總統川普受訪力挺，世界首富馬斯克也在社群表態，強調認同黃仁勳在AI領域無可取代的地位。

馬斯克在社群平台X轉發一則評論黃仁勳婚外情風波的貼文，並寫下「我認同」。

那則貼文寫道：「1，黃仁勳是這一代最傑出的創業家之一。2，他做了一件極其愚蠢的事。3，這件事對美國不利。4，但我猜，他並沒有惡意。5，錯誤不能用錯誤補救，而我相信，黃仁勳對美國在AI領域的領先地位而言，是無可取代的。」

輝達執行長黃仁勳8日在一封致員工信中承認婚外情，他表示：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。」信中並未透露女方姓名。

紐時報導，這名女子是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），任務是蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷中限制。

川普稍早受訪也力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。

根據富比士，截至8日，黃仁勳的身家為1622億美元，位居全球富豪榜第8名。

精華 FAQ

  • 他在致員工信中承認婚外情，坦言自己對妻子不忠，傷害了家人，並強調沒有任何藉口，只能為自己的行為向妻子與孩子道歉。

  • 報導指她是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂，名為Alice Huang。外界懷疑她可能替中國蒐集情報，並試圖影響美國放寬輝達晶片銷中限制。

  • 馬斯克在X上轉發評論並寫下「我認同」，強調黃仁勳對美國AI領域無可取代；川普也受訪力挺，稱他對美國有驚人貢獻，還說願意帶他同行。

黃仁勳 馬斯克 輝達

上一則

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

下一則

黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

延伸閱讀

黃仁勳承認婚外情 國務卿魯比歐曾在川普訪中前示警

黃仁勳承認婚外情 國務卿魯比歐曾在川普訪中前示警
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職
黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

2026-11-07 14:35

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金