黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代

SpacexAI創辦人兼執行長馬斯克（後）與輝達執行長黃仁勳（前）9月29日在白宮參加一場科技領袖午餐會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳承認婚外情並公開致歉，紐時更指涉案女子疑為中國蒐集情報；川普與馬斯克則相繼力挺，認為他在美國AI領域無可取代。

紐約時報報導，Nvidia輝達 （另稱英偉達）執行長黃仁勳 8日承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，美國總統川普受訪力挺，世界首富馬斯克 也在社群表態，強調認同黃仁勳在AI領域無可取代的地位。

馬斯克在社群平台X轉發一則評論黃仁勳婚外情風波的貼文，並寫下「我認同」。

那則貼文寫道：「1，黃仁勳是這一代最傑出的創業家之一。2，他做了一件極其愚蠢的事。3，這件事對美國不利。4，但我猜，他並沒有惡意。5，錯誤不能用錯誤補救，而我相信，黃仁勳對美國在AI領域的領先地位而言，是無可取代的。」

輝達執行長黃仁勳8日在一封致員工信中承認婚外情，他表示：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。」信中並未透露女方姓名。

紐時報導，這名女子是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），任務是蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷中限制。

川普稍早受訪也力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。

根據富比士，截至8日，黃仁勳的身家為1622億美元，位居全球富豪榜第8名。