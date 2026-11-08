中國罕見3戰區水面兵力協同行動 分析：營造隨時能孤立台灣印象

美國智庫指出，中國可能正整合協調3個沿海戰區水面作戰艦艇，展開共同執行單一遠海任務的嘗試，藉以營造隨時都能孤立台灣的印象。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國智庫指出，中國罕見協調3個沿海戰區艦艇在西太平洋演練，藉大規模部署與不宣布演習，營造可隨時孤立台灣、切斷外援的威懾效果。

美國智庫指出，中國可能正整合協調3個沿海戰區水面作戰艦艇，展開共同執行單一遠海任務的嘗試，藉以營造隨時都能孤立台灣的印象，將相關軍力部署塑造成常態而非特殊情況。

The #PRC is such a big bully. In addition to the high number of air sorties indicated earlier, the #PLAN & #CCG have also deployed 100+ vessels in the #WesternPacific as of now. #Taiwan is staying vigilant. We won’t provoke, but we won’t bow to any pressure. https://t.co/gPOeDbz7mV — Joseph Wu (@josephwutw) November 3, 2026

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華府 兩大智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War, ISW）、美國企業研究所（American Enterprise Institute for Public Policy Research, AEI）在6日發布的最新一期「中國與台灣情勢更新」（China & Taiwan Update）報告中作以上表示。

此一未事先宣布的大規模軍演的規模超過解放軍 去年12月底進行的「正義使命-2025」環台軍演。報告指出，中國可能意在展現一旦發生衝突，有能力切斷台灣的海空對外聯繫，進而削弱台灣對於抵抗中國侵略的信心。

ISW、AEI合作推動的防衛台灣聯盟（Coalition Defense of Taiwan, CDOT）定期發布「中國與台灣情勢更新」報告。

國家安全會議秘書長吳釗燮3日在社群平台X發文指出，超過100艘解放軍海軍及中國海警局艦船正在西太平洋活動。

「中國與台灣情勢更新」報告指出，吳釗燮公布的資料似乎顯示，解放軍海軍艦艇與中國海警船主要集結在兩個區域，位在台灣與其主要夥伴之間，藉此模擬孤立行動。

第一個集結區域位在台灣與關島之間，包括解放軍東部、北部和南部3個戰區所屬的4支特遣艦隊，其中包括遼寧號航空母艦戰鬥群。該航艦戰鬥群於10月23日至26日間經由菲律賓巴西蘭海峽（Basilan Strait）進入西太平洋。

第2個集結區域則位在台灣周邊，包括至少6艘海警船及為數不詳海軍艦艇，形成包圍台灣的部署。

台灣國防部2日偵獲49架次軍機在台灣周邊活動，數量異常偏高，其中36架次位在台灣南方，可能是為支援在西太平洋活動的4支特遣艦隊。

2日的衛星影像顯示，解放軍海軍最先進航艦福建號離開海南三亞基地，朝東方航行，可能前往台灣南方海域。

三亞海軍基地的衛星影像顯示，10月26日至11月2日之間至少有另外3艘主要水面作戰艦艇離開基地。這些部署兵力占解放軍海軍戰力相當大比重，包括其3艘航艦中的2艘，以及10艘飛彈巡洋艦中的至少4艘。

報告指出，這些部署的規模顯示，解放軍正在進行一場模擬孤立台灣的大規模演習。參與艦船數量及部署範圍均超過解放軍最近一次在台灣周邊舉行的「正義使命-2025」演習。東部、北部與南部戰區水面兵力協同行動的情況罕見。自從2022年以來，解放軍針對台灣的大型演習大多以主要負責對台作戰的東部戰區為核心。

隸屬於3個不同戰區的4支大型水面編隊出現在第一島鏈外，可能意在協調3個沿海戰區的主要水面作戰艦艇共同執行一場遠海行動。

解放軍海軍主要作戰艦艇部署在關島與台灣之間的西太平洋，海軍與海警又共同對台灣實施更緊密包圍，符合以往解放軍演習的模式。

解放軍海軍近期的演練可讓各沿海戰區為這類行動中的兵力協調預作準備，進而提升解放軍在突發事態下，有效嚇阻或阻止外部兵力馳援台灣的能力。

有別於近期慣例，中國決定不宣布這場大型演習，可能意在營造解放軍隨時都能孤立台灣的印象。中國可能試圖將其在台灣周邊及西太平洋部署軍力之舉塑造成常態而非特殊情況。中國也可能意在展現迅速從平時部署轉入作戰的能力，藉此縮短對手偵察解放軍封鎖或入侵台灣準備工作的時間。

報告評估，中國意在削弱台灣對於自身防衛能力，以及對於美國馳援意願的信心。解放軍近期在台灣周邊及西太平洋各處的行動可能兼具雙重目的：一方面是為真正的孤立行動作準備，同時產生資訊效應，以削弱台灣對自身國防的信心，以及對盟友和夥伴支持能力的信任。