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Nvidia價值1140萬美元硬體設備在加州失竊 神祕貨車開到消失？

編譯彭馨儀／綜合報導
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Nvidia標誌。（美聯社）
Nvidia標誌。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州東奧克蘭一批價值1140萬美元的輝達晶片被盜，貨物運往德州途中失蹤，警方至今未逮人，專家警告此案具國安與黑市風險。

據報導，有關當局迄今還在追查在今年8月在加州東奧克蘭發生的價值1140萬美元的Nvidia(輝達，又名英偉達)晶片貨物被盜案，但仍無下落。專家稱這是一起精心策畫的貨物劫案。

美國廣播公司新聞網(ABC News)7日報導，這批貨物共分6個棧板裝載，預定8月29日送到德州福和市(Fort Worth)。當局表示，在當天貨物裝上一輛被確認為是食品運輸公司的卡車後離開，不見蹤影。調查人員隨後一路追查，但在聖伯納迪諾郡(San Bernardino County)失去了卡車蹤跡。

奧克蘭警方在聲明中表示，「奧克蘭警察局(OPD)正在調查一起發生在東奧克蘭的重大竊盜案。受害者2026年9月13日報案。」

柏克萊加州大學哈斯商學院(Haas School of Business, UC Berkeley)教授格羅斯(Olaf Groth)表示，輝達晶片極為搶手，因此成為宵小覬覦目標。「在安全措施薄弱的地方，竊取這些晶片的動機非常強烈，」格羅斯說。他也表示，這些晶片在美國以外的售價要更高得多，「這些晶片在海外的價格大約是美國國內的2倍。例如，如果一顆晶片在美國的成本約為55萬元，那麼在國外它的售價可能達到100萬元甚至更高。」

格羅斯表示，「這同時也是一個國家安全問題，因為我們不知道這些晶片的去向。它們可能被運往中國，也可能被運往世界上任何衝突的地區。」

當局尚未宣布任何與這起價值1140萬元的盜竊案有關的逮捕行動，調查仍在進行中。

這是灣區最新一起高科技貨物犯罪。去年佛利蒙(Fremont)和聯合市(Union City)警方調查了涉及輝達價值超過750萬元的竊盜案。格羅斯表示，竊案的規模和複雜性顯示犯罪集團手段日益高明。「因為貨物愈來愈大。竊盜手法也愈來愈複雜，這表明劫持這些貨物的集團正在走向專業化」，他說。

警方指出，有嫌犯在9月的未遂案中以為目標是輝達科技，卡車裡卻是4萬磅沙子。格羅斯表示，「這些設備是國家安全資產，必須加強維安。我們不知道這些晶片去向。它們可能流向中國或衝突的地區。」

當局尚未逮捕任何人。

專家表示，此案件凸顯科技貨物運輸安全隱憂，以及先進硬體流入黑市的潛在國安風險。

精華 FAQ

  • 案件發生在今年8月的加州東奧克蘭，警方指出受害者於2026年9月13日報案。這批貨物原本已裝車離開，之後在運送途中失去蹤影。

  • 這批貨物共6個棧板，預定8月29日送到德州福和市。貨物裝上食品運輸公司卡車後離開，但調查人員追查到聖伯納迪諾郡就失去卡車蹤跡。

  • 專家指出輝達晶片在海外價格遠高於美國，誘使犯罪集團鎖定；同時這些硬體去向不明，可能流向中國或其他衝突地區，帶有國安風險。

加州 NVIDIA 德州

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