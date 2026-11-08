港媒分析：共和黨期中選舉慘敗 北京將減少仰賴「川習私人關係」

中方學者認為，美國期中選舉結果可能削弱川普兌現對北京承諾的能力。圖為川普總統(右)9月與中國國家主席習近平(左)在美會面。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 港媒指出，共和黨在期中選舉失利後，川普推動對中協議的能力受限，北京因而考慮降低對川習個人關係的依賴，並更重視與民主黨及國會互動。

南華早報7日引述分析人士看法，稱美國期中選舉結果削弱總統川普 兌現承諾的能力，中國可能開始設法讓其與美國的協議，不再那麼依賴國家主席習近平 與川普的個人關係，北京將更密切關注白宮在缺乏國會支持下能實現什麼。鑒於民主黨有能力「毒化」兩國關係，北京也可能加強接觸民主黨。

川習今年已兩度會面，預計下周在深圳亞太經合會(APEC)與12月在邁阿密的20國集團(G20)峰會期間，再度會面。

復旦大學教授信強說，民主黨可能在會面前「製造麻煩」，國會也可能施壓川普恢復對台軍售，「在國會的掣肘下，川普要提升美中關係恐怕更困難」。

共和黨 失利也可能影響川普與習近平會晤時的思路。北京清華大學戰略與安全研究中心研究員孫成昊說，美國選民不滿高生活成本可能促使川普在與習會面時尋求貿易成果，更重視容易向選民展示的成果，如涉及農產品、市場准入及關稅安排的協議。

他說，川普仍未喪失所有對北京的籌碼，美國在市場、金融及科技有優勢。他主要被削弱的是說服對方信任其有長期承諾的能力，他可能更強調對等回報、抬高要價，甚至以強硬措詞轉移國內批評。

復旦大學教授趙明昊說，北京非常重視維持戰略穩定，川普個人政治威望下滑與美國國會制衡會讓雙邊關係更複雜，「我相信北京會更重視加強與民主黨溝通」。

但北京可能更密切關注川普兌現承諾的能力。孫說，川普仍能影響外交、制裁、出口許可及軍事部署。雙方應「細化落實」已達成的協議，釐清哪些項目可由美國行政部門自行兌現，哪些需要國會撥款或修法，減少執行協議時依賴領導個人關係。