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港媒分析：共和黨期中選舉慘敗 北京將減少仰賴「川習私人關係」

編譯江昱蓁／綜合報導
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中方學者認為，美國期中選舉結果可能削弱川普兌現對北京承諾的能力。圖為川普總統(右...
中方學者認為，美國期中選舉結果可能削弱川普兌現對北京承諾的能力。圖為川普總統(右)9月與中國國家主席習近平(左)在美會面。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

港媒指出，共和黨在期中選舉失利後，川普推動對中協議的能力受限，北京因而考慮降低對川習個人關係的依賴，並更重視與民主黨及國會互動。

南華早報7日引述分析人士看法，稱美國期中選舉結果削弱總統川普兌現承諾的能力，中國可能開始設法讓其與美國的協議，不再那麼依賴國家主席習近平與川普的個人關係，北京將更密切關注白宮在缺乏國會支持下能實現什麼。鑒於民主黨有能力「毒化」兩國關係，北京也可能加強接觸民主黨。

川習今年已兩度會面，預計下周在深圳亞太經合會(APEC)與12月在邁阿密的20國集團(G20)峰會期間，再度會面。

復旦大學教授信強說，民主黨可能在會面前「製造麻煩」，國會也可能施壓川普恢復對台軍售，「在國會的掣肘下，川普要提升美中關係恐怕更困難」。

共和黨失利也可能影響川普與習近平會晤時的思路。北京清華大學戰略與安全研究中心研究員孫成昊說，美國選民不滿高生活成本可能促使川普在與習會面時尋求貿易成果，更重視容易向選民展示的成果，如涉及農產品、市場准入及關稅安排的協議。

他說，川普仍未喪失所有對北京的籌碼，美國在市場、金融及科技有優勢。他主要被削弱的是說服對方信任其有長期承諾的能力，他可能更強調對等回報、抬高要價，甚至以強硬措詞轉移國內批評。

復旦大學教授趙明昊說，北京非常重視維持戰略穩定，川普個人政治威望下滑與美國國會制衡會讓雙邊關係更複雜，「我相信北京會更重視加強與民主黨溝通」。

但北京可能更密切關注川普兌現承諾的能力。孫說，川普仍能影響外交、制裁、出口許可及軍事部署。雙方應「細化落實」已達成的協議，釐清哪些項目可由美國行政部門自行兌現，哪些需要國會撥款或修法，減少執行協議時依賴領導個人關係。

精華 FAQ

  • 因共和黨失利削弱川普在國會與國內政治的支撐，讓他更難兌現對北京的長期承諾，也可能在軍售、預算與法案上受掣肘，降低協議落實的可信度。

  • 北京認為川普個人政治威望下滑，加上國會制衡加劇，會讓協議執行更不穩定，因此傾向把合作建立在行政部門可落實的事項上，降低對領導人私交的依賴。

  • 報導指出，北京可能更密切關注白宮能獨立完成的承諾，同時加強與民主黨溝通，並細化已達成協議的落實方式，以便分清哪些事項需國會支持、哪些可由行政部門推動。

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