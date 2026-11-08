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華府智庫：台灣選舉前 解放軍「無聲軍演」模擬孤立台灣

編譯江昱蓁／綜合報導
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華府智庫稱中國解放軍可能正在進行「無聲軍演」，模擬孤立台灣。圖為今年7月中俄在青...
華府智庫稱中國解放軍可能正在進行「無聲軍演」，模擬孤立台灣。圖為今年7月中俄在青島附近進行「海上聯合-2026」演習。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

智庫報告指解放軍在台灣選前疑似低調進行大規模軍演，透過內外圈包圍部署，展示孤立台灣能力，也可能為避免刺激美國與台灣選情。

在台灣九合一選舉登場前三周，華府美智庫美國企業研究所(AEI)與戰爭研究所(ISW)6日發布「中國與台灣情勢更新」(The China & Taiwan Update)報告，稱解放軍可能正舉行一場未對外公布的大規模軍演，在台灣周邊與西太平洋部署兵力，模擬包圍與孤立台灣，展示能在衝突中切斷台灣對外的聯繫，藉此削弱台灣抵抗中共入侵的信心。

戰略學者表示，中國透過「無聲」演習進行演練，意圖降低國際輿論反彈，除不讓美國總統川普「沒面子」，也避免在台灣選前對台過度施壓而造成反效果。

中央社報導，台灣大學政治系副教授陳世民指出，美中元首預計11月中在亞太經合會(APEC)峰會期間會晤，中國沒有宣告軍演，有可能是避免讓川普「沒面子」，若在有軍演的情況下，川普仍前往中國訪問，甚至與俄羅斯總統普亭會談，必然會招致美國國內的批評。

此次參與艦艇數量與部署範圍超越解放軍去年底環台軍演「正義使命─2025」。東部、北部及南部三個戰區四個水面作戰群部署第一島鏈以外，可能代表解放軍試圖協調三個沿海戰區的主要水面作戰艦艇，執行單一遠海作戰。

此外，解放軍海軍主力艦艇部署於關島與台灣之間的西太平洋，海軍與海警聯合兵力則在較貼近台灣的內圈進行包圍。這兩點延續以往解放軍以往演習的模式，去年4月的「海峽雷霆–2025A」就曾對台實施內圈包圍，同時有一支航艦打擊群在台灣與關島間活動。

北京通常會宣布對台大規模軍演並為其命名，但北京迄今未宣布演習，目的可能是營造隨時能孤立台灣的印象。

精華 FAQ

  • 報告認為，解放軍可能透過未公開的大規模軍演，模擬包圍與孤立台灣，展示在衝突中切斷台灣對外聯繫的能力，藉此削弱台灣對抗中共入侵的信心。

  • 分析指出，北京刻意不對外宣布，可能是想降低國際輿論反彈，也避免在台灣選前過度施壓造成反效果，並減少讓美國總統川普在外交上難堪。

  • 文章指出，這次參與艦艇數量與部署範圍超過去年底的環台軍演，且在台灣與關島之間及台灣周邊同步布局，顯示可能協調多戰區執行單一遠海作戰。

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