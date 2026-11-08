Nvidia晶片為何大量滯留香港？ 港媒分析：北京想逼出技術自主

AI時代，輝達晶片炙手可熱，高價難求，更有美中國安因素其中。圖為輝達執行長黃仁勲，近日捲入中國間諜疑雲，上月21日在德國柏林展示會上演講。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 北京暫緩60萬顆輝達H200進口，透過審批節奏平衡算力需求與技術自主，並藉由限制外購為國產晶片創造替代空間。

路透報導，約60萬顆Nvidia(輝達 ，又名英偉達)人工智慧(AI)晶片因北京尚未批准大規模進口而暫存香港 ，等待運往中國。香港媒體分析，北京此舉應是在短期算力需求與長期技術自主之間作出戰略取捨。

路透日前引述知情人士作了上述報導，並稱這批先前未曾曝光的輝達(Nvidia)H200晶片庫存規模反映了北京不願增加對美國技術的依賴。

香港經濟日報近日的專文表示，即使H200早已不是輝達最先進晶片，但中國科技企業依然需求若渴，北京並非不知科技企業急需晶片發展自身技術和業務，只是不願讓中國AI產業命脈長期繫於美國技術，而在「短期算力需求」與「長期技術自主」之間作出戰略取捨。

文章分析，美國對中國晶片管制收緊後，H200即使獲有條件放行，供應本身仍具高度不確定性。北京若放任企業大量採購，無異於將訓練和推理能力繼續建立在隨時可能被「卡脖子」的基礎上，因此以審批節奏調控進口總量，先自行抑制中國國內企業對外部依賴的風險。

此外，文章稱，北京此舉是為國產晶片創造市場空間。中國政府允許企業在必要時有限進口H200用於模型訓練，但在推理階段優先使用國產伺服器。這種「有條件放行」目的是讓中國國產晶片在真實需求中迭代，逐步追近輝達。北京的盤算是用短期算力短缺和效率的損失，換取國產替代產業寶貴的成長窗口。

這篇文章進一步指出，中國還沒有綜合能力追上H200晶片，黑市一台搭載8個H200的伺服器錢被炒至正常價格的數倍，反映了受到壓抑的剛性需求。中國企業並非不需要晶片，而是商業選擇必須服從國家產業戰略。

文章並提到，這些滯港晶片已付款，貨權已轉移，北京的限制措施對中國企業影響頗大，因為既要支付溢價和資金成本，又要承受晶片過時貶值，還可能因算力短缺延誤AI研發。

文章表示，北京判斷，只要國產晶片能在H200徹底過時前接住市場需求，這場以短期陣痛換取長期自主的賭局就值得。成敗關鍵，在於中國國產替代能否跑贏晶片貶值的時鐘。