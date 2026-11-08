紐時：中國多家空殼公司 向Nvidia買H200晶片

圖為商務部長盧特尼克(右)與輝達執行長黃仁勛(左)9月出席在北卡州教堂山舉行的G20部長級創新峰會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時調查指出，數十家獲准經銷或採購輝達H200晶片的中國企業中，部分疑為空殼公司且與受制裁或涉軍背景機構有關，凸顯美方審查與國安風險疑慮。

去年年底，川普總統同意數十家中國公司只要通過商務部審核，即可經銷Nvidia(輝達 ，又譯英偉達)的H200晶片，不過媒體調查發現，通過審查的數十家中國企業，一部分與遭到美國政府制裁的公司有關，引發國安疑慮。

據紐約時報 調查，位於北京西北郊一處新建工業園區，名為「New Matrix」的公司辦公室空蕩蕩，登記的辦公地址也未包含該公司，連工業園區物業管理處人員也無該公司任何紀錄。

中國企業登記資料顯示，New Matrix所有者與中國一家知名私募股權基金有關，後者於2024年被美國政府列入貿易黑名單，分析師推測New Matrix很可能是該基金擺在檯面上的「空殼」。

紐時調查還發現「浙江銀盾雲科技有限公司」(Zhejiang Yindun Cloud Technology)與名為「潤澤智算科技集團股份有限公司」(Range Intelligent Computing Technology Group)的雲端運算巨頭有關，後者曾為軍方承包商提供 服務。

前白宮國安委員會中國事務主任托賓(Liza Tobin)坦言：「我非常擔心，無論商務部或Nvidia皆未能採取必要且盡職的調查，以確保相關許可條款確實遵守。」

川普去年12月批准Nvidia向中國出售H200晶片(屬舊型號但性能依然強勁)，並要求在台灣組裝的H200在運往中國前必須先經過美國，以便聯邦政府課徵25%關稅，知情人士透露，商務部批准約20多家、包括百度(Baidu)、比亞迪(BYD)和特斯拉上海(Tesla Shanghai)等大型企業購買或經手H200晶片，採購數量達到數萬枚，但尚未達到配額上限。

中國政府為全力扶植國產晶片，對於核准本國企業採購Nvidia晶片相當保守，截至今年7月前，交付中國客戶的H200晶片帶來的收入還不到Nvidia資料中心業務總營收1%，Nvidia發言人里佐(John Rizzo)重申「中國軍方依賴美國技術極為不合理」，強調Nvidia「將最先進、最優質且絕大部分技術產品都銷售給美國市場」。

商務部工業暨安全局(Bureau of Industry and Security)發言人也強調，申請案均進行嚴格國安審查，並透露2025年針對企業違規出口祭出總額約3億2400萬元罰款，今年還增聘90多名人員加強對技術法規的執行力道。

紐約時報近日連續報導曝光有關輝達在高端晶片某經許可流往中國的國安疑慮，包括輝達執行長黃仁勳涉及中國間諜滲透事件，遭到美國國家調查。