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美對古巴制裁首次納入2中企 中商務部：破壞經貿關係穩定

記者陳宥菘／即時報導
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美國5日宣布新一輪對古巴的制裁，制裁名單首次包括2家中國企業，中國商務部發言人7...
美國5日宣布新一輪對古巴的制裁，制裁名單首次包括2家中國企業，中國商務部發言人7日對此表示堅決反對。(美聯社_

AI摘要

文章摘要整理：

美國對古巴新一輪制裁首次點名2家中國企業，中方批評美方違反國際法並升級對中制裁，破壞中美經貿穩定，要求立即糾正。

美國國務院日前宣布對古巴實施新一輪制裁，制裁對象包括2家被指控向古巴軍方提供電子產品和安全設備的中國公司。中國商務部發言人今天對此表示堅決反對，並批美方近期升級對中方制裁打壓，破壞中美經貿關係穩定，敦促美方盡快糾正錯誤做法。

德國之聲報導，美國5日宣布新一輪對古巴的制裁，制裁名單首次包括2家中國企業，分別是國有企業中國電子進出口有限公司（CEIEC）和民營的北京華成昊普科技有限公司（Beijing H&C Technologies）。美國指控這2家公司向古巴政府出售電子防禦設備和安全系統。

對此，中國商務部網站7日以發言人名義發布答記者問。發言人表示，美方以涉及第三方為由，對中國企業採取單邊制裁，違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

該發言人表示，近期美方升級對中方制裁打壓，密集推出多項歧視性限制措施，嚴重損害中國企業權益，背離兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿關係穩定。中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，並保留採取必要措施、維護自身正當權益的權利。

此前，中國外交部發言人郭嘉昆在6日例行記者會上亦回應，中國與古巴的合作光明正大。中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁和所謂「長臂管轄」，堅決反對美方干擾破壞中古合作，堅定支持古巴維護國家主權、反對外來干涉，將採取一切必要措施堅定維護本國企業的正當權益。

精華 FAQ

  • 名單首次包括國有企業中國電子進出口有限公司（CEIEC）與民營的北京華成昊普科技有限公司。美方指稱兩家公司向古巴政府出售電子防禦設備與安全系統。

  • 中國商務部表示堅決反對，認為美方以涉及第三方為由對中國企業實施單邊制裁，違反國際法與國際關係基本準則，並破壞中美經貿關係穩定。

  • 中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，並表示將保留採取必要措施、維護自身正當權益的權利；外交部也強調將堅定支持古巴主權並反對長臂管轄。

商務部 國務院 古巴

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