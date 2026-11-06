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鋪路川習APEC三會 何立峰視訊通話貝森特、葛里爾

記者陳宥菘／即時報導
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川習APEC會晤前夕，中國國務院副總理何立峰6日晚間與美國財政部長貝森特和貿易代...
川習APEC會晤前夕，中國國務院副總理何立峰6日晚間與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話。圖今年9月20日貝森特（左）與何立峰在紐約會晤。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川習會前夕，何立峰與貝森特、葛里爾視訊磋商經貿議題，雙方一方面強調持續穩定發展，另一方面就限制措施、承諾履行與關鍵礦產採購交換意見。

中美元首預計在本月中旬亞太經合會（APEC）期間舉行今年第3度「川習會」前，中國國務院副總理何立峰6日晚間與美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾舉行視訊通話。中方通稿稱，中方就近期美對陸經貿限制措施表達「嚴正關切」，雙方並同意推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

川習會前夕，中美經貿官員再度就經貿議題展開前期磋商。新華社報導，北京時間11月6日晚間，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾（Jameison Greer）舉行視訊通話。

報導指，雙方圍繞落實好中美元首北京和華盛頓會晤重要共識和經貿磋商成果，就彼此關心的重要經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的交流。中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。

報導表示，雙方同意在兩國元首戰略引領下，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，持續加強合作，妥善管控分歧，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，助力構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

另據美國財政部新聞稿，貝森特強調中方全面及立即執行2025年10月釜山峰會承諾的重要性，並對近期中方的動作表示關切。他指出，這些承諾是否有進展得看實際成果，美方將密切評估中方的落實情況。

美國貿易代表署（USTR）表示，葛里爾在通話中指出，中方必須採取實際行動，全面履行其以往的承諾，尤其是在農產品採購、稀土和其他關鍵礦產方面，川普政府將持續推動美中貿易平衡，監督承諾履約狀況，為美國農民、農牧業、製造商與勞工創造長遠利益。

精華 FAQ

  • 這次通話發生在中美元首預計於APEC期間舉行今年第3度川習會之前，屬於經貿會談前置磋商，目的是為高層會晤鋪路並降低經貿摩擦。

  • 中方對美國近期對華經貿限制措施表達嚴正關切，並希望雙方依循元首共識，透過經貿磋商機制持續合作，妥善管控分歧，維持關係穩定。

  • 美方強調中方須全面且立即履行釜山峰會承諾，特別是農產品採購、稀土與其他關鍵礦產等議題，並表示將密切評估落實成果。

APEC 貝森特 川習會

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