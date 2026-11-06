我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

新國會將更挺台灣 美中緊張關係恐加劇

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨奪回國會控制權後，美國對中政策可能更強硬，台灣與科技議題將成為美中摩擦升高的兩大焦點。

民主黨共和黨手中奪下國會控制權，恐升高美中兩國圍繞台灣問題的緊張局勢，同時加劇雙方的科技競爭。

CNBC報導，戰略暨國際研究中心(CSIS)資深顧問、中國企業與經濟研究主管甘迺迪(Scott Kennedy)說，整體而言，民主黨期中選舉大勝，可能透過聽證會或立法，使美國對中政策更趨鷹派，尤其是針對經濟安全與台海問題，但任何努力，「都將受到行政部門廣泛裁量權，以及中國日益增強的實力與影響力所制約，而這些因素並非輕易就能扭轉」。

亞洲集團(The Asia Group)合夥人暨數位業務共同主管陳澍(George Chen)說，台灣仍是美中關係中，最危險的議題，「這也是由民主黨把持的國會，最有可能挑戰北京的領域」。

他說，「國會已不斷展現推動對台友善倡議的意願，即使美國政府對此態度較為謹慎」，但川普將更難在各方立場之間取得平衡。

眾院議長裴洛西曾在2022年任內訪問台灣，激怒北京當局。民主黨籍眾院少數黨領袖的傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)有望成為美史上首位非裔眾院議長為，他於2023年曾在紐約與時任台灣總統的蔡英文會面。

陳澍也說：「華府正逐漸形成更廣泛的共識，認為美國不應讓自身的科技領先優勢被用來增強中國的軍事或戰略能力。」他並指出，民主黨掌控的國會可能更有動機採取強硬行動。

他說：「因此，北京可能會發現，即使川普與習近平持續透過高峰會外交維持相對友好的關係，科技仍可能成為雙方日益加劇的摩擦來源。」

在新國會明年1月3日就任前，川普總統與中國國家主席習近平很有可能透過本月在深圳、下月在邁阿密的會晤，維持脆弱的貿戰停火協議。

顧問業者Teneo執行董事威爾道(Gabriel Wildau)表示，已成跛鴨的川普，正日益聚焦於他的個人功業，而非共和黨的成功，所以川普可能拒絕加強對中國施壓，持續追求「戰略穩定」。

精華 FAQ

  • 報導指出，民主黨期中選舉大勝後，可能透過聽證會或立法推動更鷹派的對中政策，特別是針對經濟安全與台海問題，但仍受行政部門裁量權與中國實力制約。

  • 因為台灣長期是美中角力核心，且民主黨主導的國會最可能在此挑戰北京；國會也一向傾向推動對台友善倡議，使北京對美方動作格外敏感。

  • 文章指出，科技競爭也會升溫。華府愈來愈擔心美國科技優勢被用來增強中國軍事或戰略能力，因此民主黨國會可能更有動機採取強硬措施。

民主黨 眾院 共和黨

上一則

共和黨期中選舉潰敗找主因：敵人就在本能寺

下一則

盤問、取消簽證遣返… 中領館稱檀香山機場嚴查中國旅客

延伸閱讀

期中選舉民主黨若奪回國會多數 美中台四大影響一次看

期中選舉民主黨若奪回國會多數 美中台四大影響一次看
美期中選舉倒數2天 川普剩2年恐淪憤怒跛鴨 3手段阻國會變天

美期中選舉倒數2天 川普剩2年恐淪憤怒跛鴨 3手段阻國會變天
川普敗選歸咎伊戰 警告民主黨：敢彈劾就毀滅

川普敗選歸咎伊戰 警告民主黨：敢彈劾就毀滅
川普期中選舉若輸 恐淪憤怒跛鴨 美中關係料不變

川普期中選舉若輸 恐淪憤怒跛鴨 美中關係料不變

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰