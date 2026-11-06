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盤問、取消簽證遣返… 中領館稱檀香山機場嚴查中國旅客

編譯盧炯燊／綜合報導
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圖為檀香山「丹尼爾．K．井上國際機場」，中國駐洛杉磯總領館3日發出旅行警示，提醒...
圖為檀香山「丹尼爾．K．井上國際機場」，中國駐洛杉磯總領館3日發出旅行警示，提醒中國公民在此入境遭無端盤查，甚至撤銷簽證遣返。(路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

中國駐洛杉磯總領館警告，旅客經檀香山機場入境美國時可能遭嚴格盤查、查驗電子設備，甚至撤銷簽證並遣返，呼籲提前備妥文件並注意應對。

中國駐洛杉磯總領館3日發出旅行警示，提醒中國公民選擇夏威夷檀香山「丹尼爾．K．井上國際機場」 (Daniel K. Inouye International Airport)作為入境美國口岸要謹慎，原因是最近一段時期，中國公民經此入境時，遭邊境執法人員無端盤查，甚至撤銷簽證遣返

「環球時報」報導，中國駐洛杉磯總領館已就中國公民入境無端遭滋擾，多次向美方提出交涉，但都不得要領。

報導指相關當事人都會被翻查所攜的電子設備，人身自由長時間受到限制且無法與外界聯繫。甚至在等候遣返航班時，被轉至檀香山聯邦拘留中心拘押。

總領館提醒，如遭美國邊境執法人員盤查，應保持冷靜及理性應對，若聽不懂對方的問題，可要求提供翻譯協助，避免在不了解情況時作出回應，並與總領館聯繫尋求幫助。

網路報導列舉多起例子，一名中國男子持簽證12年，入境美國近20次，10月底從檀香山入境時遭盤問近1小時，先是窗口初審然後被帶入俗稱「小黑屋」的檢查區遭詳細盤問，所攜行李無一不翻箱倒篋。

儘管他最終順利入境，但認為這是他入境以來最嚴格的一次檢查。但關員則笑著回應，稱他已經算幸運，因為不少人第一次入境美國就遭遇類似盤問。

另一起個案裡，一名中國男子認為自己遭重點檢查，主要是與獨自旅行、停留時間較長，以及過去一年多次前往中東國家有關。

好在他提前準備詳細行程表、往返機票、酒店訂單以及活動項目訂單，並將相關材料打印出來，逐一向海關人員出示。

對海關人員查問為何一年內多次到中東，他解釋每次都是正常旅遊，都只停留一星期左右，並逐一說明去了哪些地方。

他又說，關員其實並非對他的旅行感興趣，而是通過連續提問核實信息、尋找說法是否存在矛盾。

總領館提醒，其實不僅是檀香山，中國公民無從哪個機場入境，都應提前了解美國入境規定，準備好完整材料。

精華 FAQ

  • 總領館提醒，中國公民若選擇夏威夷檀香山的丹尼爾．K．井上國際機場入境美國，近期可能遭到邊境執法人員無端盤查、翻查電子設備，甚至被撤銷簽證並遣返。

  • 報導指出，當事人可能被長時間盤問、限制人身自由且無法對外聯繫，隨身行李與電子設備也會被詳細檢查，等待遣返時甚至可能被送往聯邦拘留中心。

  • 總領館建議保持冷靜理性，聽不懂問題時可要求翻譯協助，避免在不清楚情況下隨意回答；同時應提前備妥行程、機票、住宿等完整材料，必要時聯繫總領館求助。

遣返 簽證 中領館

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