眾院盯女諜案 發函要黃仁勳11/18閉門簡報

黃仁勳去年5月曾在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(背對鏡頭者)當時被拍到與黃仁勳搭肩說話。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 美國眾院要求黃仁勳就黃樂涉中情報疑雲進行閉門說明，事件引發外界對輝達晶片流向、出口管制與美中科技競爭的高度關注。

路透報導，多位重量級共和黨眾議員4日發函Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)，要求他18日赴國會進行閉門簡報，針對紐約時報等媒體日前揭露新加坡數據中心中國籍前高階主管黃樂(Huang Le，又名 Alice Huang)與他往來密切、遭美方長期監控的情報疑雲事件，提出說明。

紐時10月底報導，黃樂曾協助經營新加坡晶片公司「Megaspeed International」，該公司曾採購Nvidia人工智慧(AI)晶片。美國當局一直在審查Megaspeed公司並監控黃樂，懷疑他們曾協助北京取得禁止出口中國的先進AI晶片。黃樂與黃仁勳互動密切，美方懷疑她涉嫌替北京蒐集資訊，甚至可能協助將Nvidia先進AI晶片轉運至中國。

眾院 外交委員會主席馬斯特(Brian Mast)、美中戰略競爭特設委員會負責人穆勒納爾(John Moolenaar)及情報委員會主席克勞福德(Eric Crawford)4日去函黃仁勳；信中指出，紐時報導已引發「有關中國獲取美國敏感技術和資訊所帶來的重大國家安全疑慮」，「國會必須查明美國國家安全究竟受到多大威脅，這點至關重要」。

Nvidia未就該信函置評，只表示黃仁勳每年都與「數以千計的客戶高層」交流，Nvidia的亞洲雲端服務客戶取得的只是例行的正常商業訊息，不涉及Nvidia敏感商業機密，也與美國國家安全無關。

Nvidia還強調，「我們經常收到美國政府有關『受關注方及受關注實體』的最新通報，始終據此採取相應行動。」

為阻止先進半導體技術流入中國方面，華府持續評估出口管制措施的實際效力。黃樂被美方監控調查且被懷疑是中國情報人員事件，讓各大AI晶片供應商面臨的壓力進一步加劇。

此事件不只涉及黃仁勳個人交往，也牽動美國AI晶片出口管制、情報安全及美中科技競爭。紐時報導揭露該事件後，華爾街日報進一步披露新加坡、台灣官員也曾調查黃樂，川普總統早已聽取相關簡報卻未立即採取行動，更讓這起事件增添政治與外交層面的複雜性。