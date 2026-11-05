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台灣小心 學者：俄中若認定川普來日無多 未來2年恐更囂張

台灣小心 學者：俄中若認定川普來日無多 未來2年恐更囂張

編譯劉忠勇／即時報導
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美中俄目前正討論，是否在本月於深圳舉行的APEC領袖會議期間，安排川普、習近平和...
美中俄目前正討論，是否在本月於深圳舉行的APEC領袖會議期間，安排川普、習近平和俄國總統普丁舉行三方峰會。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

卡根指出，美軍因中東衝突消耗飛彈並調兵，恐讓中俄認為川普政權弱勢，趁未來2年在台海與其他地區更強硬。

布魯金斯研究院資深研究員卡根（Robert Kagan）警告，伊朗戰爭消耗美軍飛彈庫存、排擠亞洲海軍兵力，加上川普期中選舉受挫，中國和俄羅斯可能認為川普「來日無多」，未來兩年會更加囂張。

卡根接受CNBC節目訪問時說，美國將三艘航空母艦部署至中東，減少了可部署在亞洲的海軍兵力，可能讓中國有更大空間在區域內採取強硬作為。

他說：「大家都看得出來，我們的攔截飛彈和飛彈庫存已消耗多少，而亞洲戰區尤其需要這些武器。」

美國國會預算處的報告估計，自2025年6月以來，這場衝突已消耗美軍多達三分之二的攔截飛彈庫存，主要用於協助以色列抵禦伊朗攻擊，可能使美國未來數年都面臨庫存不足。

卡根也質疑川普對中國的態度。他說：「我認為，川普現在唯一感興趣的，就是和中國達成經貿協議。我不認為他真有意對抗中國，但這反而會讓中國行事更加跋扈。」

川普去年12月核准一筆110億美元對台軍售案，之後卻暫緩推進另一筆約140億美元的軍售，並稱這是和中國談判的「籌碼」。

前中央情報局局長伯恩斯（William Burns）2023年曾表示，中國國家主席習近平已指示軍方，須在2027年前做好侵台準備，但他強調，這不代表習近平已決定在當年、或任何時候發動侵略。

卡根認為，川普選後處境可能影響北京和莫斯科的盤算。他說：「如果大家都看得出來，川普的政治生命已來日無多，美國也可能逐漸恢復常態——我不想把話說得太滿——俄羅斯和中國可能都會覺得，要採取行動，就得趁未來兩年。」

美中俄目前正討論，是否在本月於深圳舉行的亞太經合會（APEC）領袖會議期間，安排川普、習近平和俄國總統普丁舉行三方峰會。

中國外交部發言人毛寧周三表示，北京正「就三國元首會晤和有關方面保持溝通」，但目前尚未公布議程。普丁據報導10月提議和川普、習近平舉行三方峰會，討論結束烏克蘭戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基則不在受邀之列。

精華 FAQ

  • 他指出，美國把3艘航空母艦部署到中東，壓縮了可用於亞洲的海軍兵力；同時攔截飛彈與相關庫存被大量消耗，讓亞洲戰區可動用資源明顯變少。

  • 卡根認為，若北京與莫斯科判定川普政治生命有限，且美國可能逐步回到常態，他們會覺得必須趁未來2年採取行動，因此行事可能更加囂張。

  • 報導提到川普更重視與中國達成經貿協議、對抗意願存疑，且曾將對台軍售當成談判籌碼，再加上美軍資源被中東戰事消耗，都可能讓北京誤判美方立場。

川普 伊朗 俄羅斯

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