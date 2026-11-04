民主黨重奪國會 議員促用新權力施壓川普放行對台軍售

川普總統4日在華府白宮宴會廳興建工程現場接受媒體採訪。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 民主黨重奪國會後，外國政府盼藉撥款權制衡川普。

民主黨重奪國會後，外國政府盼藉撥款權制衡川普。 重點二： 各國首要目標是恢復援烏與限制川普關稅政策。

各國首要目標是恢復援烏與限制川普關稅政策。 重點三：議員也想推動對台軍售與美日同盟等跨黨派議題。

川普 總統打破既有規範、宣稱對其他國家擁有主權，並拋棄傳統國際盟友關係，在全球各地的霸凌行徑讓各國飽受衝擊。民主黨 在3日期中選舉奪回參眾兩院控制權，外交官與外國官員表示，儘管仍難以有效制約川普，但各國政府希望至少能喘口氣，並有更多機會推動自身政策。

POLITICO報導，一名駐布魯塞爾的歐洲外交官表示，原本就預期川普會遭到重擊，「但沒想到會是這種電鋸大屠殺式的慘敗」，並說：「我們預期壓力將會加劇。」許多外國政府希望，共和黨 權力減弱後，該黨議員能更願意與民主黨妥協，也更願意聽取外國政府的主張。

各國最優先的目標是向國會負責撥款的議員施壓，爭取恢復美國對烏克蘭的支持，並限制川普的懲罰性關稅。部分外交官的期待則比較有限，只希望華府能再次出現一些理念相近的盟友。

一名亞洲外交官表示，過去兩年未獲共和黨多數派支持，如今民主黨掌控國會，雖「不會真正改變白宮的外交政策」，但「能為外國盟友及夥伴提供精神支持，而這很重要」。另一名歐洲外交官則說：「川普是個極具顛覆性的人物，即使成為跛腳總統，他仍然是川普，對共和黨仍有控制力。」

被問及接觸國會的計畫時，各國駐美外交機構多半回答含糊或拒絕評論。不過，多數外國政府認為，透過國會撥款最有機會影響白宮政策。一名歐洲外交官表示，負責國會事務的同事正計畫展開「大規模遊說」，爭取兩黨支持恢復美國對烏克蘭的援助。

民主黨籍聯邦眾議員史坦頓（Greg Stanton）是眾議院外交事務委員會及中國問題特別委員會成員。他希望眾院撥款委員會運用撥款權，敦促川普不再拖延140億美元對台軍售案，並結束與伊朗的衝突。他說：「我們擁有的頭號權力，就是決定資金和資源要花在哪裡。我們可以有效運用這項權力，推動我認為更符合美國優先事項的政策。」

部分使館及國會人士認為，隨著愈來愈多美國人將物價上漲歸咎於川普關稅，民主黨可能願意投入政治資本處理關稅問題。一名亞洲外交官表示：「對我們來說，問題在於貿易，以及白宮運用關稅的方式。如果民主黨採取行動，撤回部分關稅措施，或限制總統隨意加徵新關稅的能力，將讓我們鬆一口氣。」

部分長期對中國大陸持強硬立場的共和黨人，原本反對向中國出口先進半導體，如今態度軟化，立場更接近川普。外國政府希望共和黨敗選能改變這種情況，促使該黨議員更願意與民主黨合作，尤其是傳統上較有跨黨派共識的安全議題。一名亞洲外交官表示：「共和黨議員可能會意識到，與川普綁在一起已不再是好事。」

此外，部分外國政府也希望獲得正面訊號及支持聲明。日本面對中國限制關鍵礦產出口，以及北京在區域內日益強勢的軍事存在，預料將要求民主黨議員發聲支持。日本駐美大使館前政務特別助理辰巳由紀表示，日方希望民主黨比共和黨更有力地「展現國會對美日同盟的支持」，可能包括「立即透過跨黨派決議，反制中國妖魔化日本的論述」。

民主黨也在考慮推動目前可能無法通過，但能為川普卸任後奠定政策基礎的法案。民主黨籍聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）表示：「有一件相對容易、可以很快完成的事，就是重新確立美國不會把軍售當成與中國談判籌碼的政策，也就是重申美國長期以來維持台灣現狀的政策立場。」

不過，民主黨接掌國會也可能為歐洲帶來新問題。一名歐洲外交官表示，新一批國會議員「對歐洲的興趣低得多」。許多美國年輕選民也希望華府在國際事務中扮演較不強勢的角色。共和黨期中選舉慘敗後，川普也可能因挫敗感而變得更難談判，或採取破壞穩定的外交政策行動。部分外交官擔心，川普可能對伊朗或古巴展示軍事力量。一名歐洲外交官表示：「失去眾議院或參議院控制權，可能讓川普變得更加失控。」