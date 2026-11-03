學者：川普走險棋 使習近平誤判1事 後果恐超1996台海危機

美國總統川普（左）5月中旬對中國進行國事訪問，期間與中國大陸國家主席習近平（右）同遊中南海花園。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 評論指出，川普暫緩對台軍售恐讓習近平誤判美方立場，若未來恢復出售武器，可能引發北京強烈反制並升高台海風險。

紐約時報2日刊出美國智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）的評論，他以「川普 在台灣問題上走險棋」為題指出，美國總統川普年初凍結140億美元對台軍售埋下危險伏筆，中國大陸國家主席習近平 恐誤判，將此舉解讀為華府 已接受美中穩定建立於美方限制對台支持的前提。然而，美國未來勢必恢復對台軍售，歷史經驗顯示北京若認定美方背棄承諾，將採取強硬反制，恐重演1990年代的台海危機，甚至引發更嚴重的後果。

辛格頓指出，川普從今年初起便一直延後這項軍售案，考量美中正努力維持貿易休兵，從外交角度來看不無道理。川普曾形容，這項軍售案是與習近平交涉時「非常好的談判籌碼」，並表示最終如何處理「取決於中國」。

對川普而言，暫緩軍售既能保留談判籌碼，也不排除未來批准的可能性。然而，北京可能賦予這項決定更深遠的政治意義，超出川普原本的打算。尤其習近平已將台灣問題置於美中關係核心，並在9月川習會上敦促華府改變立場，明確表態「反對台灣獨立」。

辛格頓分析，數十年來，美中一直透過模糊的外交措辭處理台灣問題，讓雙方保留各自的解讀空間，如1972年美中聯合公報中，美國僅認知北京「台灣是中國一部分」的主張，並未表示認同。1979年美中建交後，美國承認北京政府是中國唯一合法政府，但未對台灣地位表態，並持續與台灣維持非官方關係。

不過，在對台軍售問題上，美國過去曾畫下明確界線。1982年，時任總統雷根為改善美中關係，同意逐步減少對台軍售，但堅持前提是北京必須持續以和平方式對待台灣。雷根也向台北保證，美國未設定終止軍售的時間表，未來決定是否出售武器給台灣前，也不會事先徵詢北京意見。

相較之下，川普此次暫緩軍售，並未設定類似界線。

歷史也證明，北京一旦認為美國違背先前保證，可能採取激烈反制。1995年，美國官員曾向北京表示，時任台灣總統李登輝不會獲准前往母校康乃爾大學訪問，但時任美國總統柯林頓在國會壓力下改變立場，批准李登輝訪美。中國隨即召回駐美大使，並在台灣周邊展開軍事演習。隔年更在台灣總統大選前夕，朝台灣附近海域發射飛彈，促使美國派遣2個航空母艦戰鬥群前往該地區。

辛格頓警告，美國未來勢必會繼續對台軍售，但若在長期暫緩後才恢復出售武器，習近平可能因此顯得誤判美國意圖，進而面臨更大壓力，必須以強硬行動回應。

另一方面，北京迄今並未因川普暫緩軍售而展現相應克制。自川普重返白宮以來，中國持續在台灣周邊進行空中及海上巡邏，並舉行模擬攻擊台灣的軍事演習。今年更將海警巡邏範圍擴大至台灣東部，藉此傳達北京有能力透過封鎖切斷台灣重要補給路線的訊號。

辛格頓呼籲，川普應儘速將對台軍售與美中貿易談判脫鉤，並批准規模較小、但仍具有實質意義的軍售案，在北京將軍售暫緩解讀為美中達成新默契之前，明確傳達美國仍致力於協助台灣防衛的立場。辛格頓強調，模糊策略過去確實有助於維持美中關係，但有些事情不應留下任由雙方各自解讀的空間。