學者：川普走險棋 使習近平誤判1事 後果恐超1996台海危機
評論指出，川普暫緩對台軍售恐讓習近平誤判美方立場，若未來恢復出售武器，可能引發北京強烈反制並升高台海風險。
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評論指出，川普暫緩對台軍售恐讓習近平誤判美方立場，若未來恢復出售武器，可能引發北京強烈反制並升高台海風險。
紐約時報2日刊出美國智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）的評論，他以「川普在台灣問題上走險棋」為題指出，美國總統川普年初凍結140億美元對台軍售埋下危險伏筆，中國大陸國家主席習近平恐誤判，將此舉解讀為華府已接受美中穩定建立於美方限制對台支持的前提。然而，美國未來勢必恢復對台軍售，歷史經驗顯示北京若認定美方背棄承諾，將採取強硬反制，恐重演1990年代的台海危機，甚至引發更嚴重的後果。
辛格頓指出，川普從今年初起便一直延後這項軍售案，考量美中正努力維持貿易休兵，從外交角度來看不無道理。川普曾形容，這項軍售案是與習近平交涉時「非常好的談判籌碼」，並表示最終如何處理「取決於中國」。
對川普而言，暫緩軍售既能保留談判籌碼，也不排除未來批准的可能性。然而，北京可能賦予這項決定更深遠的政治意義，超出川普原本的打算。尤其習近平已將台灣問題置於美中關係核心，並在9月川習會上敦促華府改變立場，明確表態「反對台灣獨立」。
辛格頓分析，數十年來，美中一直透過模糊的外交措辭處理台灣問題，讓雙方保留各自的解讀空間，如1972年美中聯合公報中，美國僅認知北京「台灣是中國一部分」的主張，並未表示認同。1979年美中建交後，美國承認北京政府是中國唯一合法政府，但未對台灣地位表態，並持續與台灣維持非官方關係。
不過，在對台軍售問題上，美國過去曾畫下明確界線。1982年，時任總統雷根為改善美中關係，同意逐步減少對台軍售，但堅持前提是北京必須持續以和平方式對待台灣。雷根也向台北保證，美國未設定終止軍售的時間表，未來決定是否出售武器給台灣前，也不會事先徵詢北京意見。
相較之下，川普此次暫緩軍售，並未設定類似界線。
歷史也證明，北京一旦認為美國違背先前保證，可能採取激烈反制。1995年，美國官員曾向北京表示，時任台灣總統李登輝不會獲准前往母校康乃爾大學訪問，但時任美國總統柯林頓在國會壓力下改變立場，批准李登輝訪美。中國隨即召回駐美大使，並在台灣周邊展開軍事演習。隔年更在台灣總統大選前夕，朝台灣附近海域發射飛彈，促使美國派遣2個航空母艦戰鬥群前往該地區。
辛格頓警告，美國未來勢必會繼續對台軍售，但若在長期暫緩後才恢復出售武器，習近平可能因此顯得誤判美國意圖，進而面臨更大壓力，必須以強硬行動回應。
另一方面，北京迄今並未因川普暫緩軍售而展現相應克制。自川普重返白宮以來，中國持續在台灣周邊進行空中及海上巡邏，並舉行模擬攻擊台灣的軍事演習。今年更將海警巡邏範圍擴大至台灣東部，藉此傳達北京有能力透過封鎖切斷台灣重要補給路線的訊號。
辛格頓呼籲，川普應儘速將對台軍售與美中貿易談判脫鉤，並批准規模較小、但仍具有實質意義的軍售案，在北京將軍售暫緩解讀為美中達成新默契之前，明確傳達美國仍致力於協助台灣防衛的立場。辛格頓強調，模糊策略過去確實有助於維持美中關係，但有些事情不應留下任由雙方各自解讀的空間。
最大風險在於北京可能把暫緩軍售解讀為美方接受以限制對台支持換取美中穩定，進而誤判華府意圖。這種錯誤認知一旦形成，未來美國恢復軍售時，北京可能認定承諾被推翻而採取強硬回應。 文章以此說明，北京若認為美國背離先前默契，往往會以軍事手段反制。當年李登輝訪美引發中國召回大使、軍演與飛彈試射，最終美國派航母因應，顯示誤判可能迅速升高危機。 作者建議川普盡快把對台軍售與美中貿易談判脫鉤，並批准規模較小但具實質意義的軍售案，明確傳達美國仍支持台灣防衛，避免北京把暫緩軍售視為新的政治默契。
精華 FAQ
最大風險在於北京可能把暫緩軍售解讀為美方接受以限制對台支持換取美中穩定，進而誤判華府意圖。這種錯誤認知一旦形成，未來美國恢復軍售時，北京可能認定承諾被推翻而採取強硬回應。
文章以此說明，北京若認為美國背離先前默契，往往會以軍事手段反制。當年李登輝訪美引發中國召回大使、軍演與飛彈試射，最終美國派航母因應，顯示誤判可能迅速升高危機。
作者建議川普盡快把對台軍售與美中貿易談判脫鉤，並批准規模較小但具實質意義的軍售案，明確傳達美國仍支持台灣防衛，避免北京把暫緩軍售視為新的政治默契。
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