黃仁勳被共諜盯上 川普：密切檢討

川普總統10月31日受訪時首次證實知道輝達執行長黃仁勛涉及中國間諜疑案，表示此案雜，但信任黃仁勛。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳被指遭北京情報行動接觸後，川普表示將仔細調查，並稱若無相反證據，他應可續任白宮科技顧問。

輝達執行長黃仁勳 據傳成為北京情報行動的目標、被疑似為中國情報人員的人士接近。對此川普 總統表示，將密切檢討此事，若發現不利證據，黃仁勳或許無法繼續擔任白宮 的科技顧問。川普總統稱此事非常複雜。

川普10月31日在佛州海湖莊園被問及此事時表示，他之前不清楚具體情況，但希望黃仁勳沒事；川普還說，會去仔細了解這件事。他說，「我很尊敬黃仁勳，不清楚詳情，希望他沒事。(黃仁勳)是優秀的傑出人士，我們想保護傑出人士」，「我們會詳細檢視此事」。

他被追問黃仁勳能否繼續擔任白宮總統科學與科技顧問時，回應「我會說答案應該肯定的，除非發現相反的證據。我一直覺得黃仁勳誠實正直，但這起事件非常複雜」。

川普表示，他並不了解情報部門的具體擔憂，但他在受訪時多次表示希望黃仁勳能沒事，「我們希望黃仁勳一切安好，」川普補充說，「我們會調查清楚，而且會非常仔細地調查。」

在一年一度的萬聖節派對上，川普對媒體稱讚黃仁勳是一位「偉大」且「才華橫溢」的人。 「在晶片領域，從來沒有人能像他一樣，」他補充道。這場以叢林為主題的奢華派對在他位於佛羅裡達州的海湖莊園舉行，川普當時被眾多賓客簇擁著。

此前，紐約時報報導，美國當局已調查新加坡Megaspeed主管黃樂是否為中國情報人員，涉嫌向北京傳遞情報，並且試圖與黃仁勳建立密切關係，協助中國取得先進人工智慧(AI)晶片。黃樂和黃仁勳曾被拍到與其他AI產業主管同桌的畫面。

黃仁勳上周表示，他和黃樂、以及輝達與Megaspeed高管之間的往來完全正常，「我們的關係、我們的互動都和Megaspeed有關，完全正常，沒有不尋常的地方」，美國政府也未告知他關於黃樂的嫌疑。

媒體追問，黃仁勳是否還會繼續擔任科技顧問，川普總統回應表示，自己有很多顧問。「我想說『是』(他會繼續擔任顧問)」，除非有發現什麼狀況必須停止。

川普說，他向來認為黃仁勳是非常光明正大的人，但也坦言，現在處理的是很複雜的問題。

彭博(Bloomberg News)先前報導，黃仁勳受訪表示，輝達與Megaspeed高階主管的關係符合規定，且輝達已進行查核，確保Megaspeed並未將輝達的AI處理器非法運往中國。