我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從起司蛋糕工廠到候選人的屁股 期中選舉話題一籮筐

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

黃仁勳被共諜盯上 川普：密切檢討

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統10月31日受訪時首次證實知道輝達執行長黃仁勛涉及中國間諜疑案，表示此案...
川普總統10月31日受訪時首次證實知道輝達執行長黃仁勛涉及中國間諜疑案，表示此案雜，但信任黃仁勛。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳被指遭北京情報行動接觸後，川普表示將仔細調查，並稱若無相反證據，他應可續任白宮科技顧問。

輝達執行長黃仁勳據傳成為北京情報行動的目標、被疑似為中國情報人員的人士接近。對此川普總統表示，將密切檢討此事，若發現不利證據，黃仁勳或許無法繼續擔任白宮的科技顧問。川普總統稱此事非常複雜。

川普10月31日在佛州海湖莊園被問及此事時表示，他之前不清楚具體情況，但希望黃仁勳沒事；川普還說，會去仔細了解這件事。他說，「我很尊敬黃仁勳，不清楚詳情，希望他沒事。(黃仁勳)是優秀的傑出人士，我們想保護傑出人士」，「我們會詳細檢視此事」。

他被追問黃仁勳能否繼續擔任白宮總統科學與科技顧問時，回應「我會說答案應該肯定的，除非發現相反的證據。我一直覺得黃仁勳誠實正直，但這起事件非常複雜」。

川普表示，他並不了解情報部門的具體擔憂，但他在受訪時多次表示希望黃仁勳能沒事，「我們希望黃仁勳一切安好，」川普補充說，「我們會調查清楚，而且會非常仔細地調查。」

在一年一度的萬聖節派對上，川普對媒體稱讚黃仁勳是一位「偉大」且「才華橫溢」的人。 「在晶片領域，從來沒有人能像他一樣，」他補充道。這場以叢林為主題的奢華派對在他位於佛羅裡達州的海湖莊園舉行，川普當時被眾多賓客簇擁著。

此前，紐約時報報導，美國當局已調查新加坡Megaspeed主管黃樂是否為中國情報人員，涉嫌向北京傳遞情報，並且試圖與黃仁勳建立密切關係，協助中國取得先進人工智慧(AI)晶片。黃樂和黃仁勳曾被拍到與其他AI產業主管同桌的畫面。

黃仁勳上周表示，他和黃樂、以及輝達與Megaspeed高管之間的往來完全正常，「我們的關係、我們的互動都和Megaspeed有關，完全正常，沒有不尋常的地方」，美國政府也未告知他關於黃樂的嫌疑。  

媒體追問，黃仁勳是否還會繼續擔任科技顧問，川普總統回應表示，自己有很多顧問。「我想說『是』(他會繼續擔任顧問)」，除非有發現什麼狀況必須停止。

川普說，他向來認為黃仁勳是非常光明正大的人，但也坦言，現在處理的是很複雜的問題。

彭博(Bloomberg News)先前報導，黃仁勳受訪表示，輝達與Megaspeed高階主管的關係符合規定，且輝達已進行查核，確保Megaspeed並未將輝達的AI處理器非法運往中國。 

精華 FAQ

  • 川普表示自己先前不清楚詳情，但會密切檢討，並希望黃仁勳沒事。他多次強調尊敬黃仁勳，認為此事複雜，且會仔細調查後再判斷。

  • 川普說，黃仁勳大致上應可繼續擔任白宮總統科學與科技顧問，除非查出相反證據。他強調自己一直認為黃仁勳誠實正直，但仍要看調查結果。

  • 報導稱美國當局曾調查新加坡Megaspeed主管黃樂，懷疑其為中國情報人員，並試圖接近黃仁勳以協助中國取得先進AI晶片。黃仁勳則否認互動有異常。

黃仁勳 川普 白宮

上一則

期中選舉／繼紐約之後 洛杉磯也可能出現左翼市長

下一則

川普海湖莊園 突部署2套復仇者飛彈

延伸閱讀

川普萬聖節裝扮只花10分鐘 首度回應黃仁勳捲中國間諜案

川普萬聖節裝扮只花10分鐘 首度回應黃仁勳捲中國間諜案
紐時揭身邊有中國間諜？ 黃仁勳親回應：與對方往來正常

紐時揭身邊有中國間諜？ 黃仁勳親回應：與對方往來正常
中國女主管與黃仁勳往來為北京情蒐？Nvidia稱正常互動

中國女主管與黃仁勳往來為北京情蒐？Nvidia稱正常互動
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子