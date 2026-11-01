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雙黃關係密切…北京諜影 美媒：美台星憂中獲AI情資

編譯中心／綜合報導
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2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝...
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報稱Megaspeed前高層黃樂與黃仁勳關係密切，並疑向中國提供情報，引發美台星對AI晶片流向與北京獲取情資的高度擔憂。

華爾街日報10月30日報導，新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂(音譯，Alice Huang)和輝達(Nvidia)執行長黃仁勳關係密切，黃樂並向中國提供相關資訊與情報。對此，美國、台灣及星國官員愈來愈擔憂，這恐使北京掌握全球最有價值的人工智慧(AI)晶片資訊。

有知情人士指稱，新加坡政府和台灣當局皆曾調查黃樂與北京的關係，一度派人實地監視她。參與調查的官員得知雙黃關係密切後，懷疑她已被中國情報單位吸收和招募。

上述知情人士還指稱，前年開始監視黃樂後，她一度前往中國且行蹤不明；尚無法確定她目前身在何處，也無法確定她還在不在Megaspeed擔任高階主管。對此，黃樂及Megaspeed均尚未置評。

一位新加坡警察部隊代表說，針對Megaspeed的調查仍進行中，不便透露細節；「我們(星國)雖不執行其他國家片面實施的出口管制，但針對違反我國法律，並從事詐欺及不誠信行為的企業與個人，我們會堅決加以打擊」。台灣 駐美代表處則說，不對特定情報或安全事務置評。

Megaspeed去年底表示，政府單位已就晶片轉移指控，對該公司進行數次審查。該公司當時聲明，這些徹底的調查證實，沒有證據表明存在非法轉移晶片或任何其他違法活動，「這證明我們是合法合規的公司」。

輝達發言人向紐約郵報等媒體自清表示：「黃仁勳與黃女士的互動並無不尋常或出人意料之處。與客戶會面是執行長工作的一環；黃仁勳每年都和數千名客戶高層會談。」

彭博(Bloomberg News)報導，截至去年11月，Megaspeed已進口約13萬6000個輝達圖形處理器(GPU)，但輝達查核人員在其資料中心只找到數千個最新款晶片，令外界起疑其餘晶片流向何處。

美國商務部曾調查Megaspeed是否協助走私晶片至中國，並於今年將調查結果交給司法部。新加坡當局去年曾約談黃樂，之後未予起訴便讓她離開。

Megaspeed告訴紐時，已委任外部律師進行調查；該公司未回覆紐郵的置評請求，紐郵也無法聯繫到黃樂。

與此同時，中國的審查機制已經啟動。

中國頂尖人工智慧(AI)聊天機器人DeepSeek拒絕回答有關黃樂的問題。當紐郵詢問上海和熙的基金經理是否就是Megaspeed高層，它回答：「抱歉，這超出我目前的回答範圍。我們換個話題聊聊吧。」

精華 FAQ

  • 報導指稱，Megaspeed前高階主管黃樂與黃仁勳關係密切，並向中國提供相關資訊與情報；外界因此懷疑她可能接觸到AI晶片與資料中心的敏感情資。

  • 因為若黃樂與北京情報體系有所連結，北京可能藉由她掌握全球最有價值的AI晶片資訊，進而了解晶片流向、部署與供應鏈細節，影響出口管制與安全風險。

  • Megaspeed稱多次審查已證實沒有非法轉移晶片；輝達表示黃仁勳會見客戶很正常；新加坡警察部隊稱調查仍在進行，台灣駐美代表處則不評論特定情報或安全事務。

黃仁勳 NVIDIA 新加坡

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