Nvidia合作Megaspeed遭質疑 美晶片出口中國有缺口？

輝達執行長黃仁勳10月21日在德國柏林舉行的GTC大會發表主題演講。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 外界質疑輝達晶片可能透過Megaspeed等東南亞雲端業者間接流向中國，凸顯美國出口管制與客戶審查面臨更大執法難度。

輝達 (Nvidia)在人工智慧(AI)時代如日中天，但有個問題始終繚繞不去：美國多年來一直試圖阻止輝達晶片流入中國，但這些晶片仍不斷落入北京手中。

紐約時報日前報導指疑似中國間諜已潛伏在輝達執行長黃仁勳 身邊，研判已將敏感訊息送往北京，引起各方關切。MarketWatch報導，數個月來已有多篇報導指稱新加坡雲端運算公司Megaspeed涉嫌違反美國出口管制規定，取得輝達效能最強大的晶片並轉口到中國。Megaspeed中國籍高階主管黃樂(Alice Huang)更被美國情報機構懷疑是中國情報人員，策畫接近輝達執行長黃仁勳，因此予以監視。

亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)中國經濟研究員李其(Lizzi Lee)也表示目前還沒有證據顯示黃仁勳曾蓄意向中國傳遞敏感資訊。李其稱執行長與重要客戶會面是例行商業活動，這正是這類情報行動難以防範的原因。

李其指出從更廣泛的角度來看，這起事件凸顯美國晶片出口管制所面臨的問題，因為中國未必需要取得輝達的實體晶片就能利用：中企可以透過合法的商業安排，利用東南亞資料中心取得輝達的運算能力。李其表示由於這些商業關係與晶片供應鏈日益複雜，執法難度遠高於管控晶片跨越中國邊境。

紐約大學「亞美法律研究所」(U.S.-Asia Law Institute)研究學者張正麒(Cheng-chi Chang)稱輝達更大的風險在於政策層面。Megaspeed據報今年仍持續購買輝達產品，有時還透過中間商採購，這些採購行為很可能引發外界質疑輝達究竟如何審查客戶，「輝達需要讓美國政府相信其客戶審查程序值得信賴。一方面關係到輝達與東南亞資料中心的業務，另一方面關係到輝達未來任何可能對中國進行的銷售。」

黃仁勳上月29日受訪時表示，公司已確認Megaspeed並未將輝達AI晶片運往中國，因為這將違反美國的貿易限制，並補充黃樂目前已不任職於Megaspeed。

輝達發言人10月31日再對美國廣播公司(ABC)的詢問，發表聲明表示，Megaspeed「與許多其他地區的雲端客戶並無不同」，雙方高階主管之間的互動既不異常也不出人意料，「我們的區域雲端客戶取得的是一般商業資訊，而非輝達的敏感商業機密，更不會取得任何與國家安全相關的資訊。去年針對Megaspeed涉嫌轉移晶片的指控，已經徹底調查證實不成立。」