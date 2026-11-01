我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

APEC工商領導人峰會 美企參與居首

記者廖士鋒陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
深圳進入「APEC時間」，深圳市區多處主幹道、公園、商圈等地已布設各種主題景觀，...
深圳進入「APEC時間」，深圳市區多處主幹道、公園、商圈等地已布設各種主題景觀，準備迎接八方賓客。圖為深圳卓越中心商圈的APEC主題花壇。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

APEC進入深圳時間，工商領導人峰會將吸引逾2000人參與，美企報名最踴躍；ABAC亦將同步開會並發布「深圳倡議」，中國還延長商旅卡停留期。

APEC進入「深圳時間」！APEC非正式領袖會議將於11月18日登場，會議前將舉行APEC工商領導人峰會。中國貿促會31日宣布，這次工商領導人峰會參會人士將逾2000人，21個APEC經濟體均有企業代表參會。

新華社報導，中國貿促會10月31日召開記者會，發言人王文帥表示，貿促會將於17日至18日在深圳舉辦APEC工商領導人峰會，多位APEC經濟體領導人、中外工商界領軍企業代表將在工商峰會現場發表演講、致辭或參與專題研討，與亞太工商界領袖面對面交流。圍繞亞太自貿區建設、互聯互通、人工智能、數字經濟、粵港澳大灣區建設、可持續發展、數字化綠色化轉型等議題展開專題研討。

他說，21個APEC經濟體均有企業代表參會，英、法、德、瑞士等多個域外國家知名企業踴躍報名參會。其中美國企業參會熱情尤其高漲，數量最多。貿促會9月已披露參與的美企包含亞馬遜、沃爾瑪、蘋果、谷歌、埃克森美孚、微軟等，涵蓋半導體、AI、生物製藥、能源、金融、航太、消費零售領域。

王文帥還表示，APEC工商諮詢理事會(ABAC)第四次會議將於11月14日至16日在深圳召開，將就雅加達、墨西哥城和曼谷前三次的共識性政策建議和峰會現場研討成果，攜手亞太工商界共同發布「深圳倡議」，並謀劃明年工作重點。

中國已在10月31日宣布，為持續便利亞太區域商務人員往來，自當天起將APEC商務旅行卡持卡人在中國最長停留期由60天延長至90天。

精華 FAQ

  • 峰會將於17日至18日在深圳舉行，參會人數預計逾2000人，21個APEC經濟體都有企業代表到場，並邀請多位經濟體領導人與工商界領袖交流。

  • 除21個APEC經濟體外，英、法、德、瑞士等域外國家知名企業也踴躍報名，其中美國企業參與熱情最高，涵蓋科技、能源、零售等多個產業。

  • ABAC第四次會議將於14日至16日在深圳召開，整合前三次共識與峰會成果，攜手發布「深圳倡議」；中國也將APEC商旅卡持卡人最長停留期延長至90天。

APEC

上一則

社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

下一則

Nvidia合作Megaspeed遭質疑 美晶片出口中國有缺口？

延伸閱讀

APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所

APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所
APEC峰會倒數 深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨

APEC峰會倒數 深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨
讚北京「最親密可靠夥伴」 普亭：支持中方主辦APEC峰會

讚北京「最親密可靠夥伴」 普亭：支持中方主辦APEC峰會
港媒：美中趕在APEC前談協議 稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益

港媒：美中趕在APEC前談協議 稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的