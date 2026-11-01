APEC工商領導人峰會 美企參與居首

深圳進入「APEC時間」，深圳市區多處主幹道、公園、商圈等地已布設各種主題景觀，準備迎接八方賓客。圖為深圳卓越中心商圈的APEC主題花壇。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： APEC進入深圳時間，工商領導人峰會將吸引逾2000人參與，美企報名最踴躍；ABAC亦將同步開會並發布「深圳倡議」，中國還延長商旅卡停留期。

APEC 進入「深圳時間」！APEC非正式領袖會議將於11月18日登場，會議前將舉行APEC工商領導人峰會。中國貿促會31日宣布，這次工商領導人峰會參會人士將逾2000人，21個APEC經濟體均有企業代表參會。

新華社報導，中國貿促會10月31日召開記者會，發言人王文帥表示，貿促會將於17日至18日在深圳舉辦APEC工商領導人峰會，多位APEC經濟體領導人、中外工商界領軍企業代表將在工商峰會現場發表演講、致辭或參與專題研討，與亞太工商界領袖面對面交流。圍繞亞太自貿區建設、互聯互通、人工智能、數字經濟、粵港澳大灣區建設、可持續發展、數字化綠色化轉型等議題展開專題研討。

他說，21個APEC經濟體均有企業代表參會，英、法、德、瑞士等多個域外國家知名企業踴躍報名參會。其中美國企業參會熱情尤其高漲，數量最多。貿促會9月已披露參與的美企包含亞馬遜、沃爾瑪、蘋果、谷歌、埃克森美孚、微軟等，涵蓋半導體、AI、生物製藥、能源、金融、航太、消費零售領域。

王文帥還表示，APEC工商諮詢理事會(ABAC)第四次會議將於11月14日至16日在深圳召開，將就雅加達、墨西哥城和曼谷前三次的共識性政策建議和峰會現場研討成果，攜手亞太工商界共同發布「深圳倡議」，並謀劃明年工作重點。

中國已在10月31日宣布，為持續便利亞太區域商務人員往來，自當天起將APEC商務旅行卡持卡人在中國最長停留期由60天延長至90天。