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中方研究船密集測繪 鋪路進攻台海戰略

編譯中心╱綜合報導
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美國智庫指出，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，是為戰場經營鋪...
美國智庫指出，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，是為戰場經營鋪路。圖為中國科研船資料照片。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中方正以大量研究船加速測繪台灣周邊海域，藉海床與電纜資料強化封鎖、潛艦行動及阻止美軍介入的戰場準備。

華爾街日報披露，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，用數十艘研究船密集蒐集台海周邊水文。台灣海巡署指出，中方實質上是在進行「戰場經營與準備」。

● 中方科研船割草機般來回測繪 鎖定美軍介入要道

華爾街日報分析船舶追蹤資料發現，中國船隻在台灣南部及東部大片海域來回航行，採取類似割草機反覆往返的航路蒐集海洋資料，協助北京逐步掌握台灣周邊海域完整面貌。

近幾個月來，中國研究船尤其頻繁出現在台灣東部海域，因為一旦台海衝突，此處正是美軍馳援介入的必經通道。在日本與菲律賓今年5月宣布將針對台灣東部重疊經濟海域展開會談後，北京在台灣周邊的探測活動明顯大幅增加。

中國研究船在太平洋至印度洋的海底及水文測量，表面上常以科學研究或深海採礦為由，但相關數據都具高度軍事價值。

華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)國防概念與科技中心主任克拉克(Bryan Clark)分析，中國希望掌握海床地形詳細資訊，以利潛艦及水下無人載具行動，這些裝備可用於封鎖台灣，或阻止美軍介入台海衝突。

水下載具可利用精密的海床地圖自主導航，不必浮上海面與衛星系統連線，因此能長時間在水下活動而不易被發現。

● 攸關封鎖、作戰與切斷海纜　海床測繪如何進行

華爾街日報說明，研究船利用聲納設備繪製海床地圖、測量洋流，其中包括能呈現海床表面下地質、地貌的成像系統。藉由多波束聲納系統以扇形向外發射數百道聲波，可測量大片海底區域的深度與地形結構。

研究船也會使用遙控及自主水下無人載具，在深海進行更精細的測繪。這些設備配備特殊導航系統，即使在一般全球定位系統(GPS)無法作業的水下環境，也能辨識方向並自主航行。

蒐集到的測繪資料可在船上即時處理，也能透過衛星傳送至地面實驗室，或等研究船返回港口後再行分析。

分析人士指出，中國研究船也被用來調查海底電信電纜分布與狀況，而這些電纜在衝突發生時也可能成為攻擊目標。

● 兩岸水下實力懸殊　台灣強化無人載具

近年來中國船隻疑數次造成台灣海底電纜受損或斷裂。曾在美軍潛艦服役過的克拉克說：「中方正試圖了解海底基礎設施樣貌，希望在脅迫行動中具備切斷台灣對外通訊的能力。」

根據台灣海巡署資料，中國目前擁有超過120艘研究船。相較之下，台灣實際可執行海洋調查任務的研究船僅五艘，其中三艘由大學管理，一艘由政府支持的台灣海洋科技研究中心管理，另一艘則隸屬台灣海軍。

面對中方進逼，台灣今年8月為規模相對較小的研究船隊增添2艘新船，以掌握潛在海上戰場的地形與環境，同時也投入資源打造海上無人載具戰力，強化防衛。

美國智庫指出，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，是為戰場經營鋪...
美國智庫指出，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，是為戰場經營鋪路。圖為台灣海巡署「蘭嶼艦」及PP-10077艇今年6月全程併航監控中國科研船。(記者廖炳棋／翻攝)

美國智庫指出，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，是為戰場經營鋪...
美國智庫指出，北京當局近期正大幅加快對台灣周邊海域的海底測繪作業，是為戰場經營鋪路。圖為台灣海巡署艦艇今年6月全程併航監控中國科研船。(記者廖炳棋／翻攝)

精華 FAQ

  • 報導指出，北京正透過大量研究船蒐集台海周邊海床與水文資料，以掌握地形、洋流與海底基礎設施，為未來封鎖、潛艦行動及戰時部署做準備。

  • 海床地圖可協助潛艦與水下無人載具自主導航，也能用來規劃封鎖路線、掌握美軍可能介入通道，甚至鎖定海底電信電纜等高價值目標。

  • 台灣海巡署與分析人士認為這是戰場經營，台灣因此強化海洋監測，並在今年8月新增2艘研究船，同時投入資源發展海上無人載具戰力。

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