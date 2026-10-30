川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家點出癥結

台積電董事長魏哲家2025年3月3日在白宮羅斯福廳，與美國總統川普及商務部長盧特尼克共同宣布台積電投資計畫。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普欲把晶片製造帶回美國，卻遭關稅與缺工阻礙。

川普欲把晶片製造帶回美國，卻遭關稅與缺工阻礙。 重點二： 美國晶圓廠面臨工程師短缺，勞動力缺口恐達15萬7000人。

美國晶圓廠面臨工程師短缺，勞動力缺口恐達15萬7000人。 重點三：黃漢森指出，半導體人才多流向設計業與更具吸引力的職場。

英國金融時報專欄作家兼編輯委員泰特（Gillian Tett）30日發表文章指出，關稅 、移民限制與熟練勞動力短缺，使美國難以提高晶片產量，也讓總統川普 的科技夢悄悄瓦解。

文章指出，台灣目前在晶片生產領域占據主導地位。川普重返執政後，承諾將晶片生產從台灣等地「帶回」美國，以支持人工智慧（AI）發展。與此同時，台積電 等企業已承諾對晶圓廠投資超過2500億美元。產業政策似乎再度受到青睞，至少川普如此自誇。然而，經濟學家佛萊契（Ian Fletcher）和法斯托（Marc Fasteau）指出，產業政策必須兼顧協調、整體規畫與長期布局才能奏效，但川普的政策卻完全不具備這些條件。

科技業者擔心川普的關稅措施反而阻礙他希望促成的投資，晶圓廠缺工也是一大問題。麥肯錫與產業團體最近發布報告警告，「工程師是最關鍵的限制因素」，估計整體勞動力缺口可能高達15萬7000人。報告指出，「如果沒有針對性的介入措施，人才短缺恐怕會延誤晶圓廠啟用」。美國國會一份報告也指出，勞工及供應鏈短缺，已迫使台積電延後在亞利桑那州、美光延後在紐約州的晶圓廠計畫。

台積電前首席科學家、現任史丹佛大學教授黃漢森調查過去指導的博士生就業情況，發現只有17%任職於實際製造晶片的企業，例如英特爾、美光、三星、SK海力士或台積電；其餘則任職於設計或使用晶片的企業，例如蘋果、輝達、超微、谷歌和Pinterest，或轉往其他領域，例如跨國管理諮詢公司麥肯錫。

黃漢森表示，他指導的博士生都具備在無塵室製造晶片的能力，「能夠從一片空白的矽晶圓開始，製造出可運作的電晶體或記憶體元件」，但多數人選擇轉往其他產業，因為「薪資待遇更好、職涯發展機會更多、工作流動性更高，工作環境也更有吸引力」。相較之下，在台灣和南韓，「半導體製造公司是求職者最嚮往的雇主」。

泰特指出，解決辦法第一種是效法亞洲，推行明智且長期的產業政策，但這與美國過去奉行的自由市場理念及聯邦治理架構背道而馳。第二種方法是從國外引進工程師。報告指出，這種做法已在低調進行。然而，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤反對引進外國工程師，政府不僅收緊簽證政策，還驅逐部分南韓勞工。泰特批評，這實在荒謬。

第三種方法是鼓勵在美國大學就讀的非美籍工程師畢業後留美。黃漢森指導的畢業生有三分之二不是美國人，其中大多數留在美國，但MAGA陣營同樣反對這種做法。

第四種可能的解決辦法，就是白宮承認一個明擺著的事實，科技供應鏈早已高度全球化，要達成國家自給自足幾乎不可能，因此要公開大力支持技術移民、跨境貿易，以及與盟友合作。

今日美國的強項在於創新、晶片設計與應用，再加上美式資本市場提供的資金支持。相較之下，晶片製造更適合在亞洲各種產業政策與政府補貼模式下發展。但川普團隊似乎也不願接受最後這個選項，難怪產業界憂心忡忡，黃漢森的學生也已用自己的職涯選擇投下了票。