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與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

編譯周辰陽／即時報導
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2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝...
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

美國媒體指稱新加坡資料中心高管黃樂疑為北京間諜，並起底其自述履歷與晶片業務背景；但相關公司與個人多未回應，至今也未有正式不法指控。

美國情報機構監控與輝達執行長黃仁勳密切接觸的新加坡資料中心業者中國籍高管黃樂（Alice Huang），美國官員認定她是中國間諜，涉嫌替北京蒐集情報。紐約郵報30日報導，黃樂的履歷顯示，她曾任職於知名電視台及全球大型銀行。

中國私募基金資料庫「私募排排網」（Simuwang）上，一名女子的外貌與黃仁勳合照中的人物相符，資料將她標示為「基金經理黃樂」，並列出上海合熙投資管理公司（Shanghai Hexi Investment Management）執行董事的職務。這份履歷相當亮眼，列出4年媒體業及8年證券業經驗，包括曾任湖南衛視及央視記者、匯豐銀行（HSBC）私人銀行部門總裁助理，以及中信證券（CITIC Securities）證券業務部門副總裁。

不過，這份履歷或許亮眼得令人難以置信。湖南衛視一名主管表示：「我沒聽過她這個人。如果有人真的曾在湖南衛視擔任記者，你應該很容易就能在公司網站上查到他們的姓名或個人資料。」

紐約郵報在湖南衛視及中國中央電視台（CCTV）的網站上，都找不到以黃樂為名的記者資料。匯豐銀行及中信證券均未回覆詢問，上海合熙也未回覆採訪請求。

各方普遍認為，黃樂是一名成功的商人，目前也未受到任何正式的不法行為指控。她與黃仁勳並無親屬關係。率先披露黃仁勳與疑似中國間諜往來的紐約時報，雖形容兩人有「密切關係」，但也承認無法確認兩人究竟有多親近。

輝達發言人向紐約郵報表示：「黃仁勳與黃女士的互動並不罕見，也不令人意外。與客戶會面是執行長的工作之一；黃仁勳每年都會與數千名客戶企業的高階主管交談。」

黃樂曾協助經營新加坡晶片公司Megaspeed。由於該公司並非中國企業，因此能夠取得價值數百萬美元的輝達最先進晶片。不過，多篇報導指出，Megaspeed將運算能力出租給阿里巴巴及其他中國企業，引發爭議。彭博報導，截至2025年11月，Megaspeed已進口約13萬6000顆輝達GPU，但輝達稽查人員在該公司資料中心僅發現數千顆最新款晶片，引發晶片流向的疑問。

美國商務部曾調查Megaspeed是否協助走私晶片至中國，並於今年將調查結果移交司法部。新加坡當局2025年也曾傳喚黃樂接受訊問，但未提出指控便將她釋放。Megaspeed向紐約時報表示，已聘請外部律師展開調查，但未回覆紐約郵報的詢問；該報也無法聯繫上黃樂。

美國情報機構監控與輝達執行長黃仁勳密切接觸的新加坡資料中心業者中國籍高管黃樂（左...
美國情報機構監控與輝達執行長黃仁勳密切接觸的新加坡資料中心業者中國籍高管黃樂（左）。美國官員認定她是中國間諜，涉嫌替北京蒐集情報。（取材自 X / Pirat_Nation）

精華 FAQ

  • 報導稱她與輝達執行長黃仁勳往來密切，又被美方情報機構持續監控；同時她涉入新加坡資料中心與晶片流向爭議，因此被官員認定可能替北京蒐集情報。

  • 資料庫顯示她曾任湖南衛視與央視記者，還做過匯豐銀行私人銀行部門總裁助理，以及中信證券證券業務部門副總裁，並標示為上海合熙投資管理公司執行董事。

  • Megaspeed雖是新加坡公司，卻被指將算力出租給阿里巴巴等中國企業，且進口約13萬6000顆輝達GPU後，稽查只見數千顆最新晶片，因而引發晶片疑似流向中國的調查。

黃仁勳 間諜 輝達

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