被爆身邊有中國女間諜？黃仁勳：客戶例行往來

黃樂（圖中女性）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌。（取材自NetThunder領英照片）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導指黃仁勳身邊疑有中國女企業家向北京傳遞情報；黃仁勳與輝達則否認不當接觸，強調僅屬例行客戶往來。

紐約時報29日獨家報導，人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia輝達 (另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)已經成為中國間諜 網鎖定目標，與黃仁勳關係密切的中國女企業家、新加坡雲端服務商Megaspeed高層主管黃樂(Alice Huang或Huang Le)被美國官員發現是中國情報人員，負責傳遞訊息給北京；川普總統大約一年前聽取調查結果簡報，但後來選擇按兵不動。

紐時揭女企業家向北京傳遞情報 川普早知情

報導指出，多年來，華府一直努力防止中國在人工智慧(AI)發展的全球激烈競爭取得先機而趕上或超越美國，北京能透過一名可以直接接觸黃仁勳的人物獲得情報，這個發現讓白宮感到警戒。

川普對於是否打亂輝達的晶片銷售審慎處理，因為晶片銷售有助於促進經濟與股市，與中國的貿易關係也變得更加複雜。

美國官員先前已經對黃樂起疑，懷疑她協助中國規避限制取得AI先進晶片。然而，黃樂直接向北京傳遞訊息卻讓美國官員更感不安，因為黃仁勳對於川普在攸關中關係的某些重要議題都有第一手了解，某些議題在川普下個月訪問中國期間可能提出。

另一個疑點則是黃樂是否在搜集輝達的情報，畢竟輝達比任何企業都更能代表美國在開發尖端AI模型方面享有的領先地位。

新加坡女企業家黃樂被指向北京傳遞有關黃仁勳和輝達情報，圖為黃仁勳2023年到新加坡出席記者會。(路透)

知情人士說，截至目前為止，黃仁勳還沒有接到美國官員提供的提醒簡報。遭到外國情報機關鎖定的美國公民，有時候會接到簡報。官員表示，美國對於黃樂的監控仍在進行中，與黃樂有關的公司今年仍在購買輝達晶片。

間諜疑雲 輝達回應

輝達對紐時表示，雇用黃樂的Megaspeed與輝達在區域裡的其他客戶並無兩樣。先前媒體報導新加坡企業向中國走私晶片，輝達後來進行內部調查並發聲明否認。

黃仁勳29日接受彭博資訊訪問時表示，輝達與Megaspeed高層的關係並無不當，公司也已查核，確認Megaspeed沒有非法將輝達的AI處理器運往中國。

他說：「我們已經查核他們部署的所有GPU，每一顆都清點過了。我認為美國政府也做了同樣的事。」

黃仁勳：美未告知對黃樂懷疑

黃仁勳形容，他與黃樂的互動只是例行往來，和他平常與中國客戶及企業高層打交道的方式相同。他並表示，黃樂已離開Megaspeed，美國政府也未曾告知他對黃樂的懷疑。

黃樂是中國女企業家兼投資家，後來成為Megaspeed高層主管。拜登執政晚期，美國商務部懷疑Megaspeed暗中幫助中國規避禁令取得輝達晶片算力。2025年，黃樂在新加坡遭到調查後獲釋。

輝達發言人里佐(John Rizzo)表示，黃仁勳與黃樂的互動並無任何不尋常之處，與客戶見面是執行長工作的一部分，黃仁勳每年與數以千計客戶談話。

里佐表示：「輝達相信如果美國政府認為任何人對美國產業構成威脅，都會通知我們。」他說，像Megaspeed的客戶接觸到的只是普通商業訊息，不是敏感的輝達商業機密，而且完全不涉及國家安全資訊。

Megaspeed稱將內部調查

Megaspeed對紐時表示，公司目前領導階層對於此事嚴肅看待，針對這些指控將查明真相。聲明指出，已經聘請外部律師展開內部調查，也通知美國政府將全力配合。

中方：無根據抹黑和誹謗

當被問及美國方面認定黃樂一直在為北京收集情報時，中國駐華盛頓大使館發言人劉暢表示，美國正在對中國進行「毫無根據的抹黑和誹謗」。

知情人士說，美國一直對黃樂進行電子監控，並掌握她與一名美國公民保持聯繫，政府機關透過「身分解密」(unmasking)程序證明這名美國公民就是黃仁勳。

新加坡女企業家黃樂被指向北京傳遞有關黃仁勳和輝達情報，圖為黃仁勳2023年到新加坡出席記者會。(路透)