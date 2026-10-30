紐時：川普和黃仁勳關係太好 Nvidia晶片管制受阻

川普非常看重黃仁勳(左)，傳記作者指黃仁勳善用工程思維，這套方式也運用在川普身上，影響AI政策。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，川普與黃仁勳的密切關係，讓美國對輝達晶片外銷中國的限制與調查受阻，同時Megaspeed也因疑涉轉運晶片而遭美新兩國追查。

紐約時報報導，現任及前任美國官員表示，川普 總統與黃仁勳 (Jensen Huang)之間關係密切，使得美國政府遏止晶片大廠輝達(Nvidia，另譯英偉達)晶片銷往海外的努力受到阻礙，某些針對中國或輝達的調查，還有先前提出的貿易制裁措施，在商務部內部已經停擺，商務部是負責監管晶片出口的主管機關。

現任及前任官員指出，黃仁勳在川普第二任期成功說服政府放寬對人工智慧(AI)企業的管控，輝達晶片銷往中國原本必須受到更嚴格限制，但後來獲得取消。同時，黃仁勳與川普達成協議，美國批准賣到中國的某些輝達特定晶片，政府將可抽成25%。

報導指出，川普去年第一次聽取有關輝達的情報簡報，當時官員並不認為黃仁勳知道中國女企業家黃樂(Alice Huang或拼Huang Le)正在幫中國搜集情報。官員表示，情報官員後來是否更新評估，目前並不清楚，但川普政府內部某些高層官員則質疑黃仁勳對於黃樂幫北京收集情報的角色是否真的不知情。

報導指出，目前尚不清楚保護監控行動的考量是否在「決定不通知黃仁勳」扮演了角色。通知他可能會讓黃樂察覺自己正遭到監視。目前也無法確定引發監控的具體原因，以及黃樂向北京傳遞了哪些情報資訊及其資訊對中國的價值為何。

黃樂崛起 帶神祕色彩

身為新加坡雲端服務商Megaspeed高層主管的黃樂，迅速崛起略帶神祕色彩。她自稱Megaspeed執行長，但來公司文件已將她從執行長職位除名。美國展開調查後，黃樂便減少Megaspeed的活動。拜登執政晚期，商務部便懷疑Megaspeed暗助中國規避美國禁令取得輝達晶片算力。根據黃樂曾經任職的一家中國投資基金網站資料，她曾在中國擔任電視記者，不過紐約時報找不到資料足以證實。

黃樂在中國網路上的個人資料相當少。根據數據平台WireScreen資料，她曾任職多家中國大型銀行，加入投資多家半導體及AI企業的上海和璽資本(Hexi Capital)。

傳常吹噓與黃仁勳關係

熟悉內情的科技圈投資人說，黃樂與合夥人經常吹噓與黃仁勳的關係，並且利用這種關係進行募資，推廣商業網絡。

2024年6月，在Megaspeed開始採購的前幾周，發布在社群平台領英（LinkedIn）的照片顯示，在台北一場科技展覽結束後，黃仁勳與黃樂一同現身台北的一家酒吧，與其他AI產業高階主管飲酒。

2025年5月，有人看到他們再次聚在一起，在與其他AI供應商結束商務晚餐後離開台北的一家餐廳。當黃仁勳在餐廳外接受台灣媒體採訪時，她站在黃仁勳身後等待。

根據網路招聘公告與產業分析師指出，Megaspeed在東南亞繼續推動新數據中心、招聘員工，大肆宣揚與輝達的密切關係。

Megaspeed本質上是中間商，從中國伺服器製造商浪潮集團（Inspur）的美國分公司購買輝達晶片，隨後將這些算力提供給阿里巴巴和其他中國公司。

美國官員認為，Megaspeed是中國企業為獲取構建和運行AI所需晶片而發起的國際行動一環。調查人員懷疑，Megaspeed獲得的部分輝達晶片也正在被非法運往中國。

美國政府從2024年起便調查Megaspeed。當時一名商務部官員走訪Megaspeed在馬來西亞的數據中心後發現可疑之處，輝達設備仍未拆封，意味著設備只是運抵地點而已，並沒有要在當地安裝。

新加坡也對Megaspeed展開獨立調查，新加坡當局2025年將黃樂帶走訊問，但後來釋放。