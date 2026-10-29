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紐時揭身邊有中國間諜？ 黃仁勳親回應：與對方往來正常

編譯周辰陽／即時報導
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輝達執行長黃仁勳21日在德國柏林舉行的GTC大會發表主題演講。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳21日在德國柏林舉行的GTC大會發表主題演講。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約時報稱美國監控一名與黃仁勳密切接觸的Megaspeed高管，疑涉中國間諜活動；黃仁勳則表示合作正常，輝達也已查核晶片流向。

紐約時報29日報導，美國情報機構監控一名與Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳密切接觸的新加坡資料中心業者中國籍高管，美國官員並認定她是中國間諜，涉嫌替北京蒐集情報。不過，黃仁勳受訪表示，輝達與該公司的往來「正常」。輝達發言人也表示，黃仁勳與這名高管的互動並無不尋常之處。

根據報導，這名高管是新加坡資料中心業者Megaspeed的黃樂（Alice Huang），涉嫌協助將輝達先進晶片轉運至中國，並向北京洩漏情報。美國總統川普約一年前已聽取相關情報簡報，但決定暫不採取行動，擔心干擾輝達的晶片銷售，並為美中貿易關係增添變數。

根據美國出口管制規定，中國不得購買輝達的高效能AI晶片，也就是圖形處理器（GPU）。QZ報導，黃仁勳29日接受彭博資訊訪問時表示，輝達與Megaspeed高層的關係並無不當，公司也已查核，確認Megaspeed沒有非法將輝達的AI處理器運往中國。

他說：「我們已經查核他們部署的所有GPU，每一顆都清點過了。我認為美國政府也做了同樣的事。」

黃仁勳形容，他與黃樂的互動只是例行往來，和他平常與中國客戶及企業高層打交道的方式相同。他並表示，黃樂已離開Megaspeed，美國政府也未曾告知他對黃樂的懷疑。

紐約時報報導，目前不清楚黃樂與Megaspeed仍有多少聯繫。知情人士表示，美方持續監控黃樂，相關企業今年也繼續向輝達採購晶片，但黃仁勳至今未收到「防諜簡報」（defensive briefing）。美國情報機關有時會向遭外國情報機構鎖定的美國民眾提供這類簡報，提醒他們可能面臨的情報威脅。

川普2025年首次聽取相關簡報時，美國官員認為黃仁勳不知道黃樂正在替中國蒐集情報。尚不清楚情報官員此後是否改變評估，但川普政府部分高階官員懷疑，黃仁勳可能知情。目前也不清楚，美國政府是否為避免危及監控行動，才未向黃仁勳通報。由於通知黃仁勳可能使黃樂察覺自己遭到監控，情報官員往往因此不願提供「防諜簡報」。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國情報機構監控一名與黃仁勳接觸密切的Megaspeed高管，並認定她疑似替中國蒐集情報，外界因此關注黃仁勳是否知情。

  • 黃仁勳表示，輝達與Megaspeed的往來屬正常商業互動，自己和對方的接觸與平常面對中國客戶及企業高層的做法並無不同。

  • 文中指出，川普約1年前已聽取簡報，但擔心影響輝達晶片銷售與美中關係而暫不動作；此外，通知黃仁勳也可能讓被監控者察覺，影響情報行動。

黃仁勳 間諜 輝達

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