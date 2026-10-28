美軍司令：解放軍2027犯台預警仍有效 美強化印太部署

台灣軍方8月初展開年度漢光演習，8月10日在澎湖舉行實彈操演。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美軍太平洋陸軍司令克拉克重申「戴維森窗口期」仍具參考價值，指美方正依2027年威脅假設強化印太前沿部署，但美國情報界對中國攻台時程仍有不同判斷。

星條旗報報導，美國太平洋陸軍司令克拉克27日表示，美軍已依據中國可能在2027年具備武力攻台能力，甚至有意發動侵略的假設，提前在印太地區展開軍事部署，包括在最接近中國的島鏈地區預先部署裝備、物資及人員。克拉克強調，外界所稱的「戴維森窗口期」威脅依然存在，美國太平洋陸軍必須在2027年前做好準備，以因應可能爆發的台海戰爭。

克拉克（Ronald Clark）27日在夏威夷 檀香山舉行的「TechNet印太會議」上，被問及「戴維森窗口期」（Davidson window）是否仍具有參考價值。他明確回答：「對我們美國太平洋陸軍而言，答案是肯定的。」他指出，這6年的窗口期相當於為美軍劃定一條明確的時間界線，要求部隊必須在期限之前做好準備。

「戴維森窗口期」源自時任美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年在參議院委員會做證時提出的警告，認為中國可能在2027年前具備武力奪取台灣的能力。此後，2021年至2027年的6年期間便被稱為「戴維森窗口期」，並成為美國制定太平洋地區國防預算及軍事戰略的重要依據，目標是嚇阻中國侵略台灣，或阻止中國成功發動侵略。

克拉克表示，為因應這項威脅，美國太平洋陸軍已推動名為「陸軍前沿戰備」（Army Ready Forward）的戰略部署方案，採取輪調方式，在國際換日線以西、最接近中國的島鏈地區，預先部署軍事裝備、物資及人員，強化美軍在印太地區的作戰準備。

他進一步指出，目前最迫切的課題，是如何在精密高階軍事系統與價格較低、能夠大量生產的替代裝備之間取得平衡，尤其是在自主系統方面。

美國中央情報局（CIA）前局長伯恩斯（William Burns）2023年曾在喬治城大學一場活動上表示，美國情報顯示，中國大陸國家主席習近平已指示解放軍 做好準備，確保在2027年前具備成功入侵台灣的能力。

不過，美國國家情報總監辦公室今年春季發布的年度威脅評估報告，對中國攻台時程提出不同判斷，認為台灣面臨的軍事威脅並非迫在眉睫。報告明確指出：「中國領導階層目前並未計畫在2027年入侵台灣，也沒有為實現統一設定固定時間表。」

儘管美國情報機構認為中國尚未決定攻台時間，美國太平洋陸軍仍將2027年視為軍事準備的重要期限，持續強化印太地區的兵力部署與作戰能力。