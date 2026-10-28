我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

蔣萬安如何迎NVIDIA總部落腳台北 妻透露不為人知故事

美軍司令：解放軍2027犯台預警仍有效 美強化印太部署

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣軍方8月初展開年度漢光演習，8月10日在澎湖舉行實彈操演。（路透）
台灣軍方8月初展開年度漢光演習，8月10日在澎湖舉行實彈操演。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美軍太平洋陸軍司令克拉克重申「戴維森窗口期」仍具參考價值，指美方正依2027年威脅假設強化印太前沿部署，但美國情報界對中國攻台時程仍有不同判斷。

星條旗報報導，美國太平洋陸軍司令克拉克27日表示，美軍已依據中國可能在2027年具備武力攻台能力，甚至有意發動侵略的假設，提前在印太地區展開軍事部署，包括在最接近中國的島鏈地區預先部署裝備、物資及人員。克拉克強調，外界所稱的「戴維森窗口期」威脅依然存在，美國太平洋陸軍必須在2027年前做好準備，以因應可能爆發的台海戰爭。

克拉克（Ronald Clark）27日在夏威夷檀香山舉行的「TechNet印太會議」上，被問及「戴維森窗口期」（Davidson window）是否仍具有參考價值。他明確回答：「對我們美國太平洋陸軍而言，答案是肯定的。」他指出，這6年的窗口期相當於為美軍劃定一條明確的時間界線，要求部隊必須在期限之前做好準備。

「戴維森窗口期」源自時任美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年在參議院委員會做證時提出的警告，認為中國可能在2027年前具備武力奪取台灣的能力。此後，2021年至2027年的6年期間便被稱為「戴維森窗口期」，並成為美國制定太平洋地區國防預算及軍事戰略的重要依據，目標是嚇阻中國侵略台灣，或阻止中國成功發動侵略。

克拉克表示，為因應這項威脅，美國太平洋陸軍已推動名為「陸軍前沿戰備」（Army Ready Forward）的戰略部署方案，採取輪調方式，在國際換日線以西、最接近中國的島鏈地區，預先部署軍事裝備、物資及人員，強化美軍在印太地區的作戰準備。

他進一步指出，目前最迫切的課題，是如何在精密高階軍事系統與價格較低、能夠大量生產的替代裝備之間取得平衡，尤其是在自主系統方面。

美國中央情報局（CIA）前局長伯恩斯（William Burns）2023年曾在喬治城大學一場活動上表示，美國情報顯示，中國大陸國家主席習近平已指示解放軍做好準備，確保在2027年前具備成功入侵台灣的能力。

不過，美國國家情報總監辦公室今年春季發布的年度威脅評估報告，對中國攻台時程提出不同判斷，認為台灣面臨的軍事威脅並非迫在眉睫。報告明確指出：「中國領導階層目前並未計畫在2027年入侵台灣，也沒有為實現統一設定固定時間表。」

儘管美國情報機構認為中國尚未決定攻台時間，美國太平洋陸軍仍將2027年視為軍事準備的重要期限，持續強化印太地區的兵力部署與作戰能力。

精華 FAQ

  • 克拉克表示，2027年仍是美國太平洋陸軍的明確時間界線，因為外界所稱的「戴維森窗口期」威脅依然存在。美軍因此須在期限前完成戰備，以因應可能的台海衝突。

  • 太平洋陸軍推動「陸軍前沿戰備」方案，採輪調方式在國際換日線以西、最接近中國的島鏈預先部署裝備、物資與人員，以提升印太地區的作戰準備與持續作戰能力。

  • 並不一致。前CIA局長伯恩斯曾稱情報顯示習近平要求解放軍在2027年前具備攻台能力，但今年美國國家情報總監辦公室報告則認為，北京目前並未計畫在2027年入侵台灣。

夏威夷 解放軍

上一則

期中選舉廣告鋪天蓋地 選民厭煩盼早日落幕

延伸閱讀

美陸軍新準則曝光 擬台海戰爭首日可立即投入作戰

美陸軍新準則曝光 擬台海戰爭首日可立即投入作戰
台國防部認了 砸250萬美元請美軍退將觀摩漢光演習 2年計畫首曝光

台國防部認了 砸250萬美元請美軍退將觀摩漢光演習 2年計畫首曝光
中國若實質封鎖台灣 美前太平洋司令：應視為戰爭行為

中國若實質封鎖台灣 美前太平洋司令：應視為戰爭行為
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

熱門新聞

國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（美聯社）

白宮：第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10/29生效

2026-10-23 10:41

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯

華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯