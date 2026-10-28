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憂間諜刺探美軍基地 美暫停中國公民赴北馬里亞納群島免簽

編譯盧思綸／即時報導
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北馬里亞納群島首府塞班島上，一面美國國旗在聯邦地區法院前飄揚。(路透)
北馬里亞納群島首府塞班島上，一面美國國旗在聯邦地區法院前飄揚。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國因憂中國旅客利用免簽制度刺探美軍設施，宣布暫停赴北馬里亞納群島免簽，並將天寧島基地修復與移民執法風險一併納入考量。

日經亞洲報導，美國政府27日宣布暫停中國旅客免簽入境西太平洋屬地北馬里亞納群島，理由是擔憂中國利用免簽制度從事間諜活動，刺探當地及鄰近關島的美軍設施。這項決定正值美軍積極修復北馬里亞納群島的天寧島空軍基地之際，美國國土安全部警告，現行免簽制度構成無法接受的國家安全及執法風險。

國土安全部27日表示，這項制度可能遭到中國利用，針對區域內美國敏感的國防基礎設施從事間諜及情報蒐集。聲明並強調：「印太地區、關島及北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的安全，對美國具有至關重要的戰略意義。」

美國2025年推出「經濟活力與安全旅行授權計畫」（EVS-TAP），允許通過事先審查的中國旅客免簽入境北馬里亞納群島，最長可停留14天。

喬治城大學澳洲、紐西蘭及太平洋研究中心兼任教授布朗（Gregory Brown）指出，免簽制度讓中國旅客得以跳過其他觀光客必須接受的美國國務院審查及領事面談，過去也曾出現制度遭到濫用的案例。他表示，2024年及2025年，人蛇集團曾因將中國公民從北馬里亞納群島偷渡到關島而被定罪，其中部分中國公民後來出現在美軍設施內或附近。

布朗強調，美國國防部目前正修復天寧島空軍基地（Tinian air base）的軍用機場，在這種情況下，收緊入境管制有其必要性。他形容：「你不會一邊重建軍事基地，一邊讓側門大開。」二戰期間在日本廣島和長崎投下原子彈的美軍B-29轟炸機就是從天寧島機場起飛。

除了間諜活動疑慮，美國國土安全部也擔心中國旅客利用免簽制度赴美生產，讓孩子一出生便取得美國公民身分，即使孩子與美國沒有其他實質關係也享有公民權，恐增加移民執法難度。

根據美國出生地公民權制度，在美國及其管轄領地出生的嬰兒，原則上可自動取得美國公民身分。川普政府一直試圖限制這項權利，今年6月最高法院推翻先前一項相關行政命令後，川普又於8月簽署兩項行政命令，尋求進一步限制出生地公民權。

精華 FAQ

  • 美國國土安全部認為，現行免簽制度可能被中國旅客利用，對北馬里亞納群島及鄰近關島的美軍敏感設施進行間諜或情報蒐集，因此決定暫停。

  • 美國2025年推出EVS-TAP，允許事先通過審查的中國旅客免簽入境北馬里亞納群島，最長可停留14天，原意是促進旅遊與往來。

  • 美方還擔心中國旅客藉免簽赴美生產，讓孩子在當地出生即取得美國公民身分，進而增加移民執法難度，並與川普政府限制出生地公民權的政策方向相呼應。

國土安全部 間諜

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