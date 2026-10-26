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學者揭北京對台灣的真正恐懼 籲川普1招加強對習近平籌碼

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）5月訪中會晤中國國家主席習近平（右），兩人5月14日同遊天壇。...
美國總統川普（左）5月訪中會晤中國國家主席習近平（右），兩人5月14日同遊天壇。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

學者認為川普暫停對台軍售只會讓北京認定施壓有效，反而削弱台灣防衛與美方談判籌碼，應加速軍售以嚇阻中國。

美國雜誌「國家評論」（National Review）25日發表文章，呼籲美國總統川普重新思考暫停對台軍售的決定，示警北京不會將川普的舉動解讀為一次讓步或示好，而是視為一條新的紅線，認定中國施壓足以阻止美國對台軍售，甚至讓北京認為取得未來每一筆對台軍售案的永久否決權。此舉不僅無助於改善美中關係，反而正中中國國家主席習近平下懷。

這篇文章由美國企業研究所（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）與開放來源情報研究員阿弗里克（Brady Africk）共同撰寫。他們強調，這筆總額約140億美元的軍售案主要包含攔截飛彈及防空系統，若北京連這類防禦武器都無法容忍，反映中國真正恐懼的是防禦能力強大到足以嚇阻攻擊的台灣。所以如果川普政府希望下次與習近平會晤時握有更強大的談判籌碼，向台灣提供武器才是達成目標的方法。

文章指出，美國數十年來持續對台軍售，儘管北京一再抗議，軍售仍照常進行，美中關係也能承受隨之而來的衝擊。這套模式之所以能持續運作，正是因為華府從未將中國的例行反對視為具有否決權。

文章指出，中國正透過政治、軍事及外交手段加強孤立台灣，而過去美國維持的台海政策平衡，在中國軍事實力相對落後時尚能發揮作用，但隨著中國軍力崛起，情勢已經不同。華府如今應加速對台軍售，而非放慢腳步，尤其台灣並未坐以待斃，正積極加強自身防衛、實踐「豪豬戰略」。然若美國無法按計畫批准軍售並交付武器，這套戰略仍將難以發揮實際效用。

中國近年不斷擴大環台軍演，以及中國海警船衝撞菲律賓船隻、軍機以雷達鎖定日本軍機等事件，顯示北京正持續測試各國的容忍底線。此外，衛星影像顯示，中國不僅建造模擬台灣、日本及南韓所使用美製軍事裝備的靶標，也在東南沿海演練登陸作戰，甚至興建模擬台灣總統府周邊地區的訓練設施。這些行動不僅具有實際軍事訓練用途，也傳達明確的政治訊息。

文章強調，對台軍售不只是捍衛民主與自由社會的道德責任。一旦台海爆發戰爭，除了造成重大人員傷亡，也將重創全球貿易及美國科技業高度依賴的半導體供應鏈。相較之下，一個具備充分自衛能力的台灣，將迫使北京在發動攻擊前三思。

文章最後直言，川普扣住對台軍售，與其說是在保留談判籌碼，不如說是正中習近平下懷，讓北京不費吹灰之力得到一直以來要求的東西。這種做法不僅無法改善美中關係，更將削弱重要夥伴的防衛能力。

精華 FAQ

  • 作者指出，北京不會把暫停軍售解讀為善意，而會視為美國讓步，進一步認定施壓有效，甚至想取得未來對台軍售的實質否決權。

  • 文章認為，中國真正恐懼的是台灣具備足夠強大的防禦能力，尤其是攔截飛彈與防空系統，讓台灣能有效嚇阻北京發動攻擊。

  • 作者主張，美國應按計畫加速批准並交付對台軍售，因為強化台灣自衛能力不僅能維持台海嚇阻，也比暫停軍售更能增加川普對習近平的談判籌碼。

川普 習近平 軍售

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