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華裔房仲張婉瑩涉監視賴清德長子一家 今出庭不認罪

編譯周辰陽／即時報導
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美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家...
美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，23日在洛杉磯聯邦法院出庭時表示不認罪。資料照片。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美籍華裔房仲張婉瑩被控替中國政府在美國監視賴清德長子一家，23日於洛杉磯聯邦法院否認所有指控，案件將進入審判程序。

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，被控共謀及擔任中國政府未登記代理人等罪名。她23日在洛杉磯聯邦法院出庭時，對相關指控表示不認罪。

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CBS新聞及NBC新聞報導，張婉瑩身穿白色連身囚服、戴著鐐銬出庭。她被控2025年9月在西雅圖郊區監視賴廷與，隨著她表示不認罪，全案將進入審判程序，司法部屆時必須提出證據，支持檢方指控她與中國情報官員共謀執行間諜任務的說法。張婉瑩若被判有罪，最高可能面臨15年監禁。

張婉瑩與丈夫丁艾德（Edric Ding，譯音）同在加州爾灣（Irvine）一家房地產公司擔任房仲。丁艾德曾出席先前的聽證會，但未出席23日的聽證會。

檢察官先前在法庭文件中聲稱，張婉瑩與一名男子有婚外情，該男子去年曾陪同她前往華盛頓州執行涉嫌監視任務。CBS新聞確認，這名男子是建築業企業家苗發泰（Fatai Miao，譯音），最近持單程機票從南加州前往中國。苗發泰的兒子告訴CBS新聞，他不相信父親為中國政府工作，而苗發泰也未受到任何刑事指控。

法官將審前聽證會訂於11月12日，審判預定11月30日在加州聖塔安娜（Santa Ana）的聯邦法院展開，預計持續4天。檢察官與張婉瑩的律師哈博（Craig Harbaugh）均拒絕評論。

精華 FAQ

  • 檢方指控她涉嫌受中國政府指示，在美國執行監視任務，涉及共謀及擔任中國政府未登記代理人等罪名，並指她與中國情報官員合作。

  • 張婉瑩23日於洛杉磯聯邦法院出庭時，對相關指控表示不認罪。隨著她否認犯行，案件將進入審判程序，由檢方提出證據證明指控。

  • 法官將審前聽證會訂於11月12日，審判預定11月30日在加州聖塔安娜聯邦法院展開，預計持續4天。若被判有罪，最高可面臨15年監禁。

華裔 賴清德 西雅圖

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