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美建新間諜網對中經濟戰 傳五角大廈網擬派特工扮商人

編譯周辰陽／綜合報導
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中央情報局位於維吉尼亞州總部展出的局徽。傳五角大廈擬遠深層臥底間諜網，對中國及其...
中央情報局位於維吉尼亞州總部展出的局徽。傳五角大廈擬遠深層臥底間諜網，對中國及其他美國競爭對手發動經濟戰。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華郵報導稱，五角大廈正規畫以非官方身分掩護建立新間諜網，讓特工扮成商人滲透中國等競爭對手，但計畫仍未定案且引發CIA與國會疑慮。

華盛頓郵報21日引述知情人士報導，五角大廈正計畫建立更完善的深層臥底間諜網，讓美國特工以商人或其他民間企業人員身分當掩護，不公開與美國政府的任何關聯，對中國及其他美國競爭對手發動經濟戰。

中情局(CIA)副局長艾里斯(Michael Ellis)9月演說時表明，美方正擴大對中方的間諜活動，鎖定人工智慧(AI)、生物科技及先進半導體等領域的中企。

川普政府已將經濟戰視為重要治國工具。這項由「非官方身分掩護」(NOC)組成的新間諜計畫，由五角大廈副部長范博格顧問、2021年從CIA退休的拉庫森督導。五角大廈各軍種、情報與安全事務次長辦公室的專家及退休CIA官員，均參與規畫。

新計畫尚處於規畫階段，在法規管轄權的界定上也處於模糊地帶。五角大廈可能成立獨立的深層臥底單位，也可能擴充現有的秘密人員情蒐能力。

並非所有拉庫森的前同事皆支持這項新計畫。一位前CIA高官直言，拉庫森只是想在五角大廈建立一個自己的CIA。

據前CIA官員說法，CIA向來抗拒其他單位介入其視為核心業務的人員間諜行動，並堅持這類行動必須由CIA駐相關國家的站長統籌。以非官方身分當掩護的情報工作風險也特別高，原因是情報官不能在美國大使館或其他政府設施工作，一旦被拘留，也無法主張外交豁免權。

前CIA官員稱，CIA對五角大廈這項計畫反應冷淡，但CIA自己的NOC計畫卻已逐漸萎縮。五角大廈國防情報局(DIA)和聯合特種作戰司令部(JSOC)等單位雖嘗試以商業身分掩護執行任務，但成效不一。

尤其軍人服役紀錄難以隱匿，且生物辨識技術和其他「數位足跡」興起，利用化名執行任務愈來愈困難。五角大廈臥底特工大多帶有軍人氣質，也易被識破。

國會相關委員會似乎尚未聽取上述計畫的簡報。五角大廈則否認正推動該計畫，副發言人布里斯說，華郵所謂的消息人士人，如不是嚴重誤解情況，就是故意誤導，兜售憑空想像的故事。

CIA則婉拒置評。一位前CIA高官則說，五角大廈錢很多、擁有很多權限，也具備很多能力，「願上帝保佑他們」。

精華 FAQ

  • 核心做法是建立更完整的深層臥底網，讓美國特工以商人或民間企業人員身分作為掩護，對外不公開與政府的關聯，以便在海外從事情報蒐集與經濟戰任務。

  • 報導指出，相關情報活動主要鎖定人工智慧、3科技與先進半導體等領域，目標是蒐集中企與技術發展資訊，藉此強化美方在經濟競爭中的掌握與反制能力。

  • 因為NOC特工不能依賴大使館或政府設施，一旦遭拘留也無法主張外交豁免；再加上生物辨識與數位足跡普及，偽裝身分更容易被識破，執行難度很高。

五角大廈 間諜 華盛頓郵報

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