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三方會談？ 普亭見美特使威科夫 建議在中國會川普

編譯中心／綜合報導
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俄羅斯總統普亭(右)21日在會見川普總統特使威科夫時，表示有意與川普在中國會面。...
俄羅斯總統普亭(右)21日在會見川普總統特使威科夫時，表示有意與川普在中國會面。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

普亭會晤美方特使時提議在中國與川普會面，並討論恢復經貿合作；同時，美俄烏各方就停火、領土與安全保障持續角力。

俄羅斯國營電視台報導，俄國總統普亭21日在聖彼得堡會見美國總統川普的特使威科夫(Steve Witkoff)時，提出有意與川普在中國會面；該台還報導，普亭提議討論恢復美俄經濟合作。

路透報導，克里姆林宮此前曾表示，下月在深圳舉行亞太經合會(APEC)高峰會期間，普亭、川普和中國國家主席習近平可能舉行三方會談。

普亭還與威科夫討論結束烏克蘭戰爭。威科夫表示，他帶來「可能的和平協議想法」。威科夫稍早在挪威會晤烏克蘭總統澤倫斯基，華府形容會談「正面」。

烏克蘭總統澤倫斯基當天在接受美國福斯新聞頻道直播採訪時說，願在保留至少75%領土控制權的基礎上，達成和平協議。

在直播節目中，主持人問澤倫斯基，是否接受「凍結現狀」、烏方「保留75%或更多領土」的和平協議。澤倫斯基回應說：「會的，我們現在必須凍結，我認為這是結束這場戰爭的現實途徑。」烏方隨後還將尋求川普和歐洲盟友的安全保障，「以確保和平與安全」。

川普總統當天表示，他認為俄烏戰爭距離結束可能已來到迄今最接近的一刻，川普在白宮告訴記者：「前幾天，我和俄羅斯總統普亭談到如何解決他與烏克蘭的戰爭。我認為我們離終結戰爭愈來愈近了，順便一提，現在或許是迄今最接近終戰的一刻。」

威科夫抵達普亭家鄉聖彼得堡時，俄羅斯宣布將依據與川普達成的協議，開始對美國出口柴油，同時釋放美國公民哈伯德(Stephen Hubbard)，他被控充當烏克蘭「傭兵」，2022年在烏克蘭被俄軍俘虜拘禁至今，並遭到判刑七年。

川普請求普亭釋放年逾七旬的退休英文教師哈伯德，他否認是為烏克蘭戰鬥的傭兵。川普宣布哈伯德已在返美途中，強調他得以獲釋並非換囚交易的一部分。

普亭一再拒絕與澤倫斯基面對面會談，強調莫斯科有意奪取烏東頓巴斯剩餘地區。威科夫向普亭表示，他希望能夠重啟美俄烏三方談判。

儘管美俄間的柴油協議令烏克蘭和歐洲國家不滿，威科夫向普亭表示，華府對這項協議表達「感激」。

根據這項協議，美國對俄國放寬部分制裁，允許俄國燃料流入美國。威科夫同時表示，華府有興趣在戰爭結束後進一步與俄羅斯發展「商業及經濟合作」。

精華 FAQ

  • 普亭除提出可能在中國與川普會面外，還討論了恢復美俄經濟合作，以及如何結束烏克蘭戰爭。威科夫則表示，他帶來了可能的和平協議想法。

  • 澤倫斯基表示，若能保留至少75%領土控制權，他願意接受凍結現狀式的和平協議；但烏方之後仍會尋求川普與歐洲盟友提供安全保障，以維持和平。

  • 俄方宣布將依與川普達成的協議開始對美國出口柴油，並釋放美國公民哈伯德；川普則稱這次獲釋不是換囚交易的一部分，並強調雙方也在談商業合作。

普亭 川普 澤倫斯基

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