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美國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

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國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

記者胡玉立／即時報導
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國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈1...
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國防部要求30所大學檢查與中國等外國實體關係。
  • 重點二：華郵指出多校早已自決終止，未必涉及敏感研究。
  • 重點三：部分學校仍保留與中國高校的非敏感合作與交流。

華盛頓郵報報導，國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險，以確保各校繼續有資格獲得聯邦研究經費；被列入國防部「黑名單」的「受關注外國實體」絕大多數位於中國。19日，國防部高調宣布「勝利」，稱30所院校全數終止或「完全緩慢解除」此類涉外關係。但華郵查閱其中17所院校資料指出，多數學校告訴國防部，他們收到國防部信函前，就已決定終止這些涉外關係，或彼此的關聯並不涉及任何敏感技術。

國防部研究與工程次長麥可(Emil Michael)19日聲明表示：「國防部與30所頂尖研究型大學合作，成功促成全部30所學校終止與不良外國實體的關係。」

國防部稱各校共採取80多項終止合作相關行動，並特別表揚其中7所學校，稱它們「迅速終止有問題的合作關係」、採取相應緩解風險措施，表現出色。這些大學分別是：奧克拉荷馬州立大學、賓州州立大學、教堂山北卡羅萊納大學、南卡羅萊納大學、南加州大學、奧斯汀德州大學以及維吉尼亞理工大學。

但華郵報導，該報審閱30所院校中的17所院校文件資料，其中6校表示，他們計畫至少保留部分與中國大學院校的聯繫。有些大學表示，為回應政府提出的安全關切，他們已終止、正在終止或計畫終止相關合作關係；但大多數院校不認為其研究計畫面臨風險；其中有些合作僅限大學生留學計畫或飯店管理類課程，完全不涉及軍方合約的研究實驗室工作。

例如，俄克拉荷馬州立大學去函國防部稱，該校與中國復旦大學有兩項範圍有限的學術合作協議：一項是酒店與旅遊管理專業的研究生學位項目，另一項是學生交流項目，「不存在任何受出口管制的敏感研究，也不涉及國防部資助研究，因此不存在洩露相關信息風險」。但該校出於「極其謹慎」考慮，決定終止相關合作關係；也將終止與中山大學包括學生交換計畫在內的各項協議。

國防部下達的指令主要聚焦「第1286條款」(Section 1286）黑名單提及的外國實體，其中包含130家被美國政府認定涉及國家安全問題的外國機構。這份黑名單也包括位於俄羅斯和伊朗的實體，但絕大多數來自中國。

精華 FAQ

  • 國防部要求這些大學審查並切斷與「受關注外國實體」的關係，重點在降低風險，以維持取得聯邦研究經費的資格；名單中多數實體位於中國，也包含俄羅斯與伊朗相關機構。

  • 國防部表示，30所頂尖研究型大學全數終止或逐步解除相關涉外關係，並稱共採取80多項終止合作行動，還特別表揚7所學校，認為它們迅速配合並採取風險緩解措施。

  • 華郵查閱17所學校資料後發現，多數學校在收到國防部信函前就已決定終止合作，或相關合作本來就不涉及敏感技術；甚至有些僅是交換生、酒店管理等非敏感項目，部分學校仍保留與中國高校的聯繫。

華盛頓郵報 華郵

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