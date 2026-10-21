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美對台軍售擬拆分 明年才有進展 薛瑞福：美未撤出第一島鏈

記者陳宥菘、編譯周辰陽／綜合報導
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美國國會美中經濟暨安全審查委員會主席薛瑞福20日在台北一場研討會中表示，美對台軍...
美國國會美中經濟暨安全審查委員會主席薛瑞福20日在台北一場研討會中表示，美對台軍售「國會及政府體系中許多人仍然支持這件事」。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

薛瑞福與葛瑞指出，美對台140億元軍售案可能因川習會與國防工業問題而拆分延後，但美國仍持續強化第一、第二島鏈部署，未撤出印太。

川普政府今年初擱置美對台灣140億元軍售案，曾任美助理國防部長、現為美國會美中經濟暨安全審查委員會主席薛瑞福(Randall Schriver)20日表示，川普總統和中國國家主席習近平今年還要見面兩次，這筆軍售案可能明年才會有進展。白宮前官員葛瑞(Alexander Gray)也推測，20國集團(G20)峰會後華府才可能宣布對台軍售。兩人都指出，可能會以拆分方式處理。

由台灣陸委會、國科會委辦，國防安全研究院主辦的「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會20日在台北遠東香格里拉飯店舉行，薛瑞福受邀發表專題演說。

薛瑞福指出，由於川普與習近平今年很可能還會在11月深圳亞太經合會(APEC)峰會，以及12月美國佛州G20峰會再度會面，對台新軍售案恐怕要到明年才會有進展。

薛瑞福說：「我認為他們會找到辦法，無論是拆分這項軍售案，或重新規畫部分項目，改採直接商業銷售(Direct Commercial Sales, DCS)或對外軍事銷售(Foreign Military Sales,FMS)的方式。」他表示：「國會及政府體系中許多人仍然支持這件事。」

葛瑞曾於川普第一任期擔任白宮國安會幕僚，他19日在華府智庫「史汀生中心」座談上也指出，也許形式會與最初討論的大規模軍售案有些不同，也許會分成幾批較小規模的軍售案，或在更長的時間內，陸續進行。

葛瑞指出，另一件需要考量的事是美國國防工業基礎存在的系統性問題，不僅影響伊朗戰事、印太地區彈藥供給，向台灣等夥伴提供關鍵彈藥及防衛能力方面也面臨問題。

葛瑞表示，就川普的觀點來看，美中領導人會談對維持穩定，至關重要。但他不預期這會對美國與台灣的關係產生任何重大改變。

薛瑞福也指出，對台承諾符合美國利益，相信川普政府終將找到解決方案。

對於美軍是否正從第一島鏈退回第二島鏈，薛瑞福表示，不少報導引用特定或一小群分析人士的觀點，並放大成共識，但不能代表主流共識，也未必能反映川普政府的真正方向，「事實上，美國正在朝相反方向努力」。

他指出，美國與菲律賓舉行史上最大規模的「肩並肩」聯合演習、加強與日本在西南諸島的合作，距離台灣最近的外國領土其實是日本的與那國島，美方正與日本發展相關關係，確保地區的進入權。

薛瑞福說，美軍同時也在第二島鏈推動相關部署，包括正重新啟用帛琉貝里琉島當地的機場和港口，這並非為了撤出第一島鏈，而是為分散部署、增加多樣性，確保美國仍具備軍事能力，能向第一島鏈及其他重要地區投射力量。

精華 FAQ

  • 薛瑞福認為，川普與習近平今年還可能在APEC與G20再度會面，華府不願在高層互動前推進敏感軍售，因此案子可能延至明年才處理，並可能改採拆分方式。

  • 薛瑞福與葛瑞都提到，原本的大規模軍售可能拆成數批較小案，或把部分項目重新規畫，改走直接商業銷售DCS或對外軍事銷售FMS，以分段推進。

  • 薛瑞福表示，這種說法不屬主流共識，美國實際上正相反地強化第一島鏈與第二島鏈部署，包括美菲演習、與日本合作及啟用帛琉設施，目的在分散兵力並維持投射能力。

軍售 川普 習近平

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