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川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

日經亞洲評論指出，川習雖仍將會晤，但因台灣問題分歧與國內政治壓力，美中達成大交易的可能性正持續下降。

日經亞洲18日發表評論員秋田浩之文章指出，美國總統川普與中國國家主席習近平預計今年再會晤兩次，但美中達成大交易的可能性愈來愈低，關鍵在於對台灣問題的分歧。分析指出，川普不願對北京讓步，並非對台灣有特殊情感，而是擔心被視為向中國屈服、淪為外交輸家，招致國會及保守派選民批評，更可能破壞他以偉大總統身分留名青史的企圖。

曾在川普第一任期擔任白宮國家安全會議中國事務主任的特平（Matthew Turpin）分析，川普可能認為自己已給習近平機會，但未獲得北京充分回應，包括擴大採購美國農產品及進一步放寬稀土出口限制。因此，11月期中選舉過後，川普可能不再有意維持美中貿易休戰，反而認為是加大施壓習近平的好時機。特平認為，屆時即使川普通過140億美元對台軍售也不令人意外。

川習9月底在華府舉行峰會，雙方僅將貿易戰休戰協議延長至明年1月，其他議題進展有限，卻仍同意年底前再會晤兩次。秋田浩之認為，雙方並非即將達成重大協議，而是各有政治與經濟考量，希望避免美中關係失控。

美國仍高度依賴中國稀土，川普希望在建立替代供應鏈前維持雙邊關係；習近平則著眼於2027年中共第21次全國代表大會，必須展現穩定美中關係的能力。

然而，台灣問題仍是雙方重大分歧。根據知情人士，習近平在川習會中要求川普反對台灣獨立、停止對台軍售，但未獲明確承諾。北京反應冷淡，最重要的新採購承諾僅是2027年及2028年每年購買1000萬公噸美國煤炭。

秋田分析，北京藉此釋出訊號，除非華府在台灣問題上讓步，否則中國不太可能大規模採購美國商品，但川普似乎也不願妥協。

自去年10月以來，川普與習近平已舉行3次峰會。這些會談顯示，即使是以擅長達成交易自豪的川普，在台灣問題上也面臨難以突破的限制。

美國盟友及夥伴過去一直擔心，川普可能為了與中國達成全面性貿易協議而犧牲台灣利益。然而，如今看來，這種情況的可能性正愈來愈低，即使在今年底前預定舉行的兩場峰會上也是如此。

習近平希望美國在台灣問題上讓步，但川普在國內政治壓力下，幾乎沒有妥協空間。只要雙方立場不變，美中達成重大協議的可能性仍然渺茫。

精華 FAQ

  • 文章指出，川普並非對台灣有特殊情感，而是擔心被國會與保守派選民視為向中國屈服，損害自己作為強勢領袖的形象，也不利於其留下「偉大總統」的歷史定位。

  • 知情人士表示，習近平要求川普反對台灣獨立、停止對台軍售，但川普並未給出明確承諾。北京因此反應冷淡，釋出若華府不在台灣議題讓步，中國也不會大規模採購美國商品的訊號。

  • 文章認為，川普與習近平雖都希望避免關係失控，但雙方在台灣問題上立場差距過大，且各自受國內政治與經濟因素制約，因此即使年底前再會晤，達成重大協議的機率仍然渺茫。

川普 習近平 白宮

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