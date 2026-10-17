南加房產經紀張婉瑩涉柬國詐團 搭嫌犯超跑拍照炫富

圖為張婉瑩(左)與苗發泰(右)在赫茲公司租車，兩人有感情關係。(取自FBI起訴書)

AI摘要 文章摘要整理： 南加州房仲張婉瑩遭控涉中國間諜後，聯邦文件再揭她與柬埔寨太子集團人物密切往來，並牽連洗錢、非法兌匯與社群炫富行為。

南加州 房地產經紀人張婉瑩(Wanying Heather Zhang)涉嫌替中國從事間諜 活動，遭到逮捕後，聯邦法院資料顯示張嫌與柬埔寨 詐騙集團關鍵人物往來密切，還曾坐在對方的超跑內拍照，多次在小紅書高調炫富。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，南加州爾灣(Irvine)的34歲女房仲張婉瑩被聯邦調查局(FBI)指控為中國間諜後，聯邦法庭公開最新資料顯示，張嫌還有一名同夥54歲的苗發泰(Fatai Miao)，兩人均與柬埔寨跨國詐騙企業「太子集團」(Prince Group)重要人物過從甚密。

聯邦政府指控太子集團為亞洲最大規模犯罪組織之一，成立至少10處詐騙園區，強迫數千人進行加密貨幣投資詐騙，不法所得超過150億元，創下美國司法史上最高金額。

根據報導，苗發泰是「遠景建設發展有限責任公司」(Yuanjin Development & Construction LLC)創辦人，公司地址登記在爾灣星際街 (Interstellar Street) 一棟價值450萬元、擁有五間臥室的豪宅。

文件顯示，苗發泰涉嫌於2025年與張婉瑩會合，租車前往台灣賴清德總統的兒子賴廷與住家，拍攝時苗發泰就在車內。同時，張婉瑩與苗發泰兩人有「羅曼蒂克式關係」(romantic relationship)，感情親密。

張婉瑩（圖）涉嫌監視台灣賴清德總統的長子賴廷與一家外，另與柬埔寨詐騙集團關鍵人物往來密切。(路透)

根據2023年刑事起訴書，聯邦緝毒局(DEA)幹員曾監控洗錢組織成員將裝有現金的手提袋送往該豪宅，檢方質疑該豪宅正是與墨西哥販毒集團Sinaloa Cartel合作的資金藏匿點(stash house)，不過，苗發泰在FBI幹員持搜索票進入其住處前數日，已經購買單程機票飛往中國；至於張婉瑩在第二次聽證會也被控經營「未經許可的貨幣兌換」業務，並將19萬元獲利轉入其中國銀行帳戶。

值得注意的是，苗發泰在遠景建設的合夥人張誠(Cheng Zhang)，也是「太子集團」關鍵執行人及「二號共謀者」(Co-conspirator-2)陳星(Chen Sokly)的商業夥伴，兩人共同管理加州「Big Bow LLC」公司。

張婉瑩長期活躍於該社交圈，2024年曾在小紅書發布一張坐在超跑布加迪(Bugatti Chiron)駕駛座的照片，並發文炫富：「來瞧瞧我朋友的豪車！」根據發文，該輛超跑為加密貨幣交易員費文志(Wenzhi Wesley Fei，音譯)所有，不過他接受CBS採訪時表示，超跑其實是向陳星借來的。