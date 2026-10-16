才爆律師資格爭議 扎卡里亞稱「中國連像樣的廁所都沒有」受矚目

白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮新任發言人札卡里亞因批評中國基礎設施「連像樣的廁所都沒有」引發關注，外媒同時重提她曾在北京工作的經歷與川普對中態度的反差。

美國白宮 新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）近期爆發律師資格爭議之際，並在訪問中稱，中國連「像樣的廁所」都沒有，受到外媒關注。

彭博社報導，扎卡里亞15日接受保守派評論員Jack Posobiec訪問時說「我清楚地記得，剛從中國回來的時候我就在想，『中國怎麼會是下一個要崛起的國家呢？他們連像樣的馬桶都沒有』」 。

報導指出，扎卡里亞2011年從加州佩珀代因大學法學院畢業後，與丈夫移居中國，隨後在中倫律師事務所工作。

彭博社認為，她的這番話與美國總統川普 對中國國家主席習近平 異乎尋常的熱情截然相反。兩位領導人今年已經互訪過一次，他們還打算年底前再見兩次。

人民日報旗下「環球人物」雜誌13日也刊登文章報導扎卡里亞稱，1984年出生的扎卡里亞，2011年從法學院畢業後來到北京，在中倫律師事務所國際業務團隊工作，參與國際法律事務。根據公開履歷，這段工作大約持續了三年。文章引述港媒南華早報報導指，扎卡里亞學過中文，她偶爾會說上幾句，時常讓人感到意外。

她曾在一檔播客節目中透露，自己在中國工作期間走訪了多個地區，並將這段經歷形容為人生中最令人興奮、最難忘的時光之一。回到美國後，扎卡里亞開始參與保守派公共事務。她與川普陣營的聯繫，也在這一過程中日益加深。

扎卡里亞的丈夫泰勒．扎卡里亞（Tyler Zacharia）也曾在中國工作，從事私募股權投資。他本科畢業於喬治城大學，2016年獲得佩珀代因大學工商管理碩士學位。兩人於2011年結婚，育有四個孩子。