魏哲家：台積電評估德州設廠 川普選舉造勢稱2人剛通話

台積電美國布局將從亞利桑納州延伸至德州，台積電董事長魏哲家法說會上，首度證實已派遣團隊前往德州評估設立晶圓廠的可能。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 台積電正評估將美國布局從亞利桑那延伸至德州，並與客戶討論合作；同時魏哲家強調台灣仍是優先，台積電海外擴張與本土擴產並行。

台積電 美國布局將從亞利桑納州延伸至德州。台積電董事長暨總裁魏哲家 首度證實，已派遣團隊前往德州評估設立晶圓廠的可能性，並正與一名計畫自建晶圓廠的客戶（意指Terafab）討論產能合作。但魏哲家也說，目前相關評估與討論仍在進行中，尚未做出最終投資或營運模式的決定。

川普 總統稍早在亞州布爾黑德市出席競選造勢活動時表示，他剛與魏哲家通話。川普說，台積電大舉遷往亞利桑納州，不久後美國就會生產全球50%晶片。

川普總統14日在亞利桑納州輔選時透露，他與台積電董事長魏哲家剛通過電話，是他繼阿拉斯加造勢後再次提到台灣。（路透）

川普說，他為亞州爭取到偉大的台灣企業台積電，台積電正在當地興建全球有史以來規模最大的建設案，也將是美國有史以來規模最大的創造就業計畫，投資金額高達2650億美元，光是目前的建廠工程就雇用6000多名工人。

台積電15日舉行第三季法說會，魏哲家表示，會評估新的設廠地點，主要是客戶有需求。除加速亞利桑納州晶圓廠建設，也評估美國其他生產據點，其中德州已列考察範圍。對於未來可能與客戶共同投資晶圓廠，他明確表態，合作模式可以保持彈性，但無論採取何種架構，晶圓廠都必須由台積電負責營運。

為何不選在亞利桑納州持續擴建？台積電幕僚解釋，亞利桑納州雖然擁有長期擴產計畫，但晶圓廠必須依照工程進度逐步興建，不可能一次蓋完所有廠房。若未來美國客戶需求持續擴大，就有必要尋找另一處能夠長期擴張的大型基地。

台積電幕僚指出，這是派遣團隊前往德州的原因，但目前「還沒定案」，包括是否設廠、最終地點及合作模式都尚未定案。至於德州是否將是台積電下一個設廠地點，幕僚強調，唯一確定的是公司已赴德州評估，其他地點也未排除。

此外，魏哲家也透露，台積電正與有意自建晶圓廠的客戶（指先前邀請台積電合作的Terafab）討論合作可能性。法人追問是否會以合資、入股甚至其他合作方式，台積電對此態度開放，但堅持必須掌握實際營運，確保製程技術、良率及品質管理。至於這項合作是否與德州布局有關，公司並未證實。

雖然海外布局持續擴大，魏哲家仍強調台灣優先。他說，因應客戶對三奈米需求持續增加，公司將進一步擴充台南三奈米產能，新增一座三奈米廠，使相關新廠規畫由三座增至四座，並透過既有設備調整支援需求。

台積電會後表示，未來幾年規畫在台興建的廠房總數仍維持13座，涵蓋晶圓製造與先進封裝；全球建廠規模則接近20座，其中海外約5到6座。

川普13日在阿拉斯加州輔選時，再次聲稱台灣偷走美國晶片產業，他也宣布台灣同意投資阿拉斯加44億元液化天然氣管線工程，承諾20年購買700至800億元的液化天然氣。

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